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В Карачаевске завершается создание первого в республике археологического музея. Он откроется на базе Карачаево-Черкесского государственного университета имени Алиева.
Фото: Николай Грищенко/РГ Фото: Николай Грищенко/РГ
Фото: Николай Грищенко/РГ

- На территории республики много объектов культурного наследия, ежегодно проводятся раскопки. Теперь найденные артефакты можно передавать в этот музей, где будут все условия для сохранения таких ценностей. У нас есть исторический факультет, институт культуры и искусств, в будущем планируем готовить и археологов, - сказал ректор вуза Таусолтан Узденов.

Фото: Николай Грищенко/РГ
Астрофизик из КЧР раскрыл секрет черной керамики алан Х века

Отметим, что находящиеся в Карачаево-Черкесии объекты исторического и культурного наследия часто становятся жертвами "черных копателей".

К примеру, весной нынешнего года в десяти километрах от станицы Сторожевой Зеленчукского района во время раскопок были задержаны трое местных жителей. Они занимались незаконными раскопками средневекового кургана. У "черных копателей" изъяты металлоискатель, бронзовые украшения, секира и наконечник копья, части аланской керамики. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

А в ноябре 2015 года неизвестные вандалы разорили один из старейших христианских храмов России - Шоанинский монастырь, который был построен в Х веке близ современного села имени Косты Хетагурова. Грабители ночью проникли в храм, разобрали деревянный пол в одном из углов церкви и вырыли яму глубиной около метра. Полицейские считают, что грабители с помощью металлодетекторов пытались найти скрытые под землей артефакты.

Кстати

Шоанинский храм расположен на скальном отроге горы Чуана, вознесенном над долиной реки Кубани. В облике постройки чувствуется влияние византийской архитектурной школы. Появление храма связывают с историческим фактом христианизации Алании и выходом аланов в Х-ХI веках на международную политическую арену. С этой местностью также связано сказание о Гилястыр-хане - герое карачаево-балкарского эпоса, который имел здесь свою крепость Чуана-Кала, или "крепость Чуана". Найденные во время раскопок в КЧР реликвии теперь можно будет увидеть в местном музее.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия
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