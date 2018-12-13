Фонд имени Виктора Конецкого передал библиотеке Старой Руссы новые книги

Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого присоединился к акции "Городу Достоевского – книга в подарок" и передал в дар Старорусской городской библиотеке имени Ф.М. Достоевского более десяти изданий.

Книги привезла в Петербургскую редакцию "РГ" Татьяна Акулова-Конецкая, генеральный директор Морского литературно-художественного фонда имени Виктора Конецкого.

Особенно ценные экземпляры - "Письма Достоевского из игорного дома" (это издание было одним из последних, которое приобрел писатель), а также репродукции его картин - альбом "Север в фарватере. Живопись. Акварель" и аналогичный набор открыток.

Хоть о "путешествиях с мольбертом" Виктора Конецкого знали немногие, сам он полагал: живописные творения - продолжение его книг и лучшие к ним иллюстрации. И альбом, и открытки, которые теперь смогут увидеть рушане, изданы к 90-летию со дня рождения писателя.

Кроме того, специально для старорусской библиотеки в Фонде отобрали книги о блокаде и Северной столице. Для писателя эти две темы были крайне важны.

- Конечно, судьба Виктора Викторовича уникальна, и особенно важна в ней приверженность Ленинграду-Петербургу. Он часто повторял, что никогда не покинет города и не сможет оставить могил Пискаревского кладбища. Да, Конецкий писатель-моряк, но лучшие его строки посвящены не только морю и морской работе, но и блокаде, - подчеркивает Татьяна Валентиновна.

Так, фонды библиотеки пополнит книга "Особый витамин блокады" Тамары Сталевой, которая рассказывает об изданиях, вышедших в блокадном Ленинграде, и о тех, кто их создавал: писал, оформлял, выпускал и даже коллекционировал.

Еще один подарок - каталог "Блокадный рисунок. Архитектор Сергей Светлицкий". В издание вошли работы Светлицкого из коллекции Музея обороны и блокады Ленинграда, где запечатлено самое тяжелое, как его называли "смертное", время этого периода - 1941-1942 годы.

Истории Петербурга посвящено произведение Натальи Галкиной "Архипелаг Святого Петра". По сути, это роман-путешествие по городу на Неве, где он одновременно является и главным героем.

Любители литературы получат возможность также прочесть книги близких Виктору Конецкому писателей. Среди них, например, его литературные учителя Леонид Рахманов и Михаил Слонимский ("Факультет чудаков"). Еще одно издание - "Анатолий Давыдов. Воспоминания о художнике" - рассказывает о его старшем друге - фронтовике Анатолии Захариевиче Давыдове. В книге составитель - жена художника Л.В. Давыдова - попытались создать коллективный портрет заслуженного художника России.

А вот своеобразный портрет самого писателя-моряка представит книга Т. Акуловой-Конецкой "Виктор Конецкий: Человек из морского пейзажа", в которой собраны десятки воспоминания соплавателей, литераторов, читателей и его близких друзей.

Также библиотеке передана и книга Татьяны Акуловой-Конецкой "Эта пристань есть...", в которую вошли размышления и воспоминания о ленинградских-петербургских писателях, живших в известном Писательском доме (так называют дом № 34 на ул. Ленина в Петербурге). В разное время здесь жили Анна Ахматова, Федор Абрамов, Виктор Конецкий, Вадим Шефнер, актер Олег Даль, кинорежиссер Михаил Шапиро и так далее - более ста деятелей русской культуры.

Еще один подарок - книга воспоминаний Юлии Эйдельман "Век иной и жизнь другая", где ярко предстает эпоха 1940-х -1980-х годов, судьбы незаурядных людей, с которыми жизнь сводила автора, - Илья Эренбург, Давид Бурлюк, Леонид Мартынов и Борис Слуцкий - в Москве, блестящий пушкинист Вадим Вацуро и несравненный знаток русского исторического быта Владислав Михайлович Глинка, Даниил Гранин - в Ленинграде и многие другие. Фактически вся литературная элита Северной столицы была хорошо знакома автору воспоминаний. В центре повествования один из самых выдающихся историков и просветителей 1960-1980-х годов Натан Эйдельман. Особую ценность воспоминаниям придают подробные дневники автора, касающиеся в основном Ленинграда.

Также библиотечный фонд пополнится монографией известной славистки, доктора филологии Гарвардского университета Баяры Арутюновой "Княгиня Зинаида Волконская и ее корреспонденты".

Справка "РГ"

Виктор Конецкий - советский и российский писатель, киносценарист, капитан дальнего плавания. Автор романа-странствия "За Доброй Надеждой" в восьми книгах, сценариев к фильмам "Полосатый рейс", "Путь к причалу", "Тридцать три".

Кстати

Акция "Городу Достоевского - книгу в подарок" организована "Российской газетой" и газетой "Старая Русса" при поддержке журнала "Звезда".

Ее цель - оказать всемерную поддержку Старорусской городской библиотеке имени Ф.М. Достоевского в преддверии празднования 200-летия великого писателя.

Акция заключается в сборе и передаче в фонды библиотеки научно-популярной, художественной, мемуарной, справочной, детской литературы и документальной прозы с тем, чтобы в фондах было представлено всё книжное многообразие мира, в том числе и точки зрения географии.

Задача акции - сделать небольшую районную библиотеку популярным местом живого интеллектуального общения.

Акция продлится весь 2019 год - в этот время на базе Старорусской городской библиотеки будут организованы и проведены встречи с известными литераторами, актерами и общественными деятелями.

Итоги акции будут подведены в Старой Руссе 11 декабря 2019 года - в день рождения Ф.М. Достоевского и "Российской газеты". К акции уже присоединились известные писатели - журналисты "Российской газеты" Николай Долгополов, Павел Басинский, Лев Данилкин, Владимир Снегирев, Валерий Выжутович, а также Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, издательство "Пушкинского фонда" и Коми республиканская типография из Сыктывкара.

Важно!

"Российская газета" обращается к писателям и поэтам всей России с призывом поддержать акцию "Городу Достоевского - книга в подарок". Мы готовы передать библиотеке вашу книгу с дарственной надписью и автографом. Телефон петербургской редакции: (812) 449-65-45.