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13.12.2018 20:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФСБ пришла с обысками в Петербургский университет гражданской авиации

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербургском университете гражданской авиации и в фирме "НИТА", занимающейся поставкой тренажерного оборудования для летных вузов, прошли обыски. Вопросы у силовых ведомств вызвала поставка полноразмерного тренажера самолета, сообщил "РГ" информированный источник в правоохранительных органах.

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Сотрудники регионального управления ФСБ и полиции пришли в вуз и к поставщику оборудования в рамках возбужденного уголовного дела о мошенничестве.

Некоторое время назад университет в рамках федеральной целевой программы получил тренажер пассажирского самолета Bombardier CRJ200. Но по предварительным данным, оборудование было поставлено в ненадлежащем состоянии, при этом сам вуз тренажер принял.

Ущерб оценивается в 350 миллионов рублей.

Справка "РГ"

Полноразмерными тренажерами в рамках федеральной целевой программы оснащаются летные учебные заведения по всей стране. Тренажер позволяет поместить студентов в условия, которые максимально приближены к реальным. Рабочее место полностью имитирует кабину пилота. Во время учебного полета студенты видят через мониторы такую же картину, которая открывается при настоящем пилотировании, испытывают такие же перегрузки. Все это достигается за счет использования уникального программного обеспечения, поэтому цены на тренажеры достигают сотен миллионов рублей.

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