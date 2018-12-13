Старинная карельская деревня оказалась в ледовом плену

Около пятидесяти жителей старинной карельской деревни Панозеро оказались в неожиданной изоляции из-за сломанного парома. С риском для жизни они ходят по неокрепшему льду реки Кемь, а продукты возят на санках, сейчас для людей единственный способ снабжения.

В правительстве Карелии сообщают, что патовая ситуация сложилась из-за того, что паром, который долгие годы перевозил жителей Панозера в межсезонье, сейчас находится в аварийном состоянии.

Сейчас в регионе рассматривают два варианта решения проблемы. В частности, есть вариант построить капитальный мост, но этот проект потребует значительных вложений. Также рассматривается возможность закупить новый паром.

Но какое бы решение не выбрали власти, проект можно будет начать реализовывать только летом. Зимой жителям обещали организовать ледовую переправу.

Правда, конкретных сроков ее появления в правительстве не называют и пока у людей единственный способ добраться до "Большой земли" - пройти по тонкому льду.

Справка "РГ"

Деревня Панозера известна далеко за пределами Карелии. Она расположена на острове. Первые упоминания о ней относятся к XVI веку. В деревне сохранились дома, характерные для традиционной северной архитектуры, когда под одной крышей стоит и жилое строение и хозяйственные объекты. Ежегодно в Панозере проводится фольклорный фестиваль. Правда, туристы попадают в деревню только летом.