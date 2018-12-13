Ученые Беларуси и Карелии договорились о совместных проектах

Национальная академия наук Беларуси и Карельский научный центр Российской академии наук в Минске подписали договор о сотрудничестве. Две научные организации будут вместе разрабатывать проекты и участвовать в заявках на получение национальных и международных грантов.

Особенно ученых интересуют проекты в области природоохранных технологий, сообщает БЕЛТА. Как подчеркнул на подписании договора первый заместитель председателя президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Чижик, и Карелия, и Беларусь обладают богатыми лесными ресурсами.

В соседней стране, например, они составляют 40 процентов всей территории. И поэтому очень важны совместные работы по сохранению окружающей среды, экологии.

Белорусская сторона предложила Карелии более активно заниматься сотрудничеством в рамках Межакадемического совета по проблемам развития Союзного государства и Международной ассоциации академий наук.