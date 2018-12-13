Чуть больше семидесяти женщин из Мурманской области, получивших тюремный срок, остались на свободе в 2018 году. Все они - мамы детей до 14 лет. Закон позволяет им получить еще один шанс. В интересах детей суд принимает решение об отсрочке наказания.

Мера эта, по словам сотрудников Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН), для большинства оказывается действенной. В минувшем году послабление пришлось отменять всего один раз: когда осужденная нарушила ключевое условие - быть ответственной мамой.

Большинство родителей, уже совершивших преступления, оказываются людьми зависимыми, проживающими в условиях крайнего неблагополучия, одинокие либо с малым количеством здоровых социальных связей. Одного надзора со стороны службы исполнения наказаний для решения проблемы мало, нужна комплексная помощь. Поэтому УФСИН тесно взаимодействует с комиссией по делам несовершеннолетних, органами опеки и попечительства, территориальными отделами полиции. А шесть лет назад надзорному ведомству удалось найти общественного партнера - "Социальный центр - SOS Мурманск". Сначала помощь в нем оказывали отдельным семьям по направлению от УФСИН, а с 2016 года уже целенаправленно - группе осужденных родителей. Эта работа велась в рамках ряда проектов, разработанных специалистами центра и поддержанных Фондом президентских грантов.

За три года специалистам проекта удалось повысить качество жизни 60 семей, в которых живут 90 детей.

- Мы предлагали участие в проекте женщинам, у которых были некоторые психологические проблемы, различные социальные затруднения. Например, воспитывает ребенка одна, утратила отношения с родственниками, долгое время не работает, что тоже сложно, потому что искать работу - это навык, который может быть утерян. В проекте они учатся справляться с трудностями, вместе с ребенком проводить досуг. Так ребенок становится предметом интереса, - пояснила начальник отделения психологического обеспечения уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Мурманской области Светлана Серебрякова.

Девушки без общества

- Я пила. Не работала. Денег не было. А если были, я их пропивала. Это для меня было лучше, чем купить ребенку билет в театр. Нас таких много. И нам, и нашим детям, конечно, требуется помощь. Мы вроде как из низшего класса, - коротко рассказала о себе журналисту "РГ" участница проекта Елена Богданова.

У Елены есть дочь-школьница. Мама была с ней рядом всегда. Только тепло и безопасно совсем не было. Но дети верят в чудеса. И, как оказалось, Наташа не зря мечтала, что однажды все изменится.

Нам пишут, что мы зря тратим деньги, а мы видим результат своих усилий: родители становятся благополучнее, дети счастливее, семьи сохраняются

- После того как дали отсрочку, мне предложили участвовать в проекте, сказали, что нужно ходить в центр. Я пойти согласилась, потому что обещали, что будет помощь ребенку. Да и мне нужно было как-то очухаться. А потом стало интересно. Нам рассказывали, какие права у нас есть, как можно решать проблемы в поликлинике, с управляющей компанией, со школой. Я-то своих прав совсем не знала. А еще нас учили общаться со своими детьми, играть. Нас приглашали на елки, в театр, в библиотеку. Мой ребенок мир увидел. Да и я тоже, - описала свое участие в проекте Елена. - Пить я бросила, на работу устроилась. Я почувствовала, что не одна.

Специалисты проекта подтвердили, что чаще всего у таких мам своих ресурсов нет и запросить их негде. И речь не столько о деньгах, сколько об элементарном житейском совете, бытовой помощи или эмоциональной поддержке. Участницы проекта поделились: обратиться даже к самому маленькому начальнику, участковому врачу, начальнику жэка - уже трудно. Как сказать о том, что им нужно, не знают, а защищать свои интересы еще и стыдно: "Все же видят, какая я горе-мать".

- Нам до сих пор в социальных сетях некоторые пишут, что мы зря тратим деньги и время, что таких мамаш нужно сажать, а детей у них забирать. А мы видим результаты своих усилий: мамы и дети меняются на глазах, родители становятся благополучнее, дети- счастливее, семьи сохраняются. На встречах женщины (мужчин за время проекта было лишь двое) друг друга поддерживают, они общаются, обретают уверенность, заводят знакомства и, кстати, переживают друг за друга, - отметила специалист по социальной работе проекта "Азбука права" Елена Беркута.

Мир вокруг "них"

Два первых проекта назывались "Мир вокруг тебя" и "Мир вокруг тебя. Регион". Отличались они географией. Спустя год к областному центру подключили отдаленные районы области со сложной социально-экономической обстановкой. А начинали работу с себя - обучили специалистов центра и сотрудников госучреждений технологиям работы с семьями из целевой группы. В Мурманск для этого пригласили профессора кафедры психологии и психофизиологии ребенка педагогического университета имени Герцена Елену Николаеву.

- В нашей инструкции написано просто: "проведение воспитательной работы". Как она должна проводиться, не расшифровано. Все зависит от личных качеств специалиста. Наши инспекторы обучаются в этом проекте тоже. И тогда эти кавычки про воспитательную работу открываются, каждый сотрудник уже насыщает сухую фразу своим компетентным участием. Поэтому переоценить подобные социальные проекты невозможно, - отметила Светлана Серебрякова.

Специалисты проектов для родителей-осужденных признались: когда начинали, сами боялись. Раньше центр помогал только семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Взять тех, кто дошел "до края", - это был профессиональный вызов. Общество такую группу людей в большинстве своем осуждает, а те, в свою очередь, отличаются чувством вины и тотальным недоверием.

С каждой семьей знакомились и работали индивидуально. Участники получали профессиональную психологическую помощь. И проблемы у людей оказались хоть и глубокими, но заурядными: внутрисемейные конфликты, трудности в детско-родительских отношениях и межличностной коммуникации, травмы потери. В проекте 2017-2018 годов к психологу обратились 19 человек, некоторые получили системную психолого-терапевтическую помощь.

Отдельный цикл тренингов посвятили правовому информированию по вопросам трудоустройства, получения государственной поддержки, медицинских, образовательных, социальных услуг. Большой выездной семинар "Страна семейного права" собрал 18 детей и 12 взрослых.

- В первый день семьи прошлись по экологической тропе, соревновались в спортивном мероприятии, выполняли творческое задание "Герб моей семьи". Вечером родители включились в психологический тренинг по активизации личностного ресурса "Я имею право быть". На следующий день были две игры: станционная "Путешествие в страну прав" и познавательно-развлекательная "Шаги по правовому лабиринту". В завершение каждый маленький участник получил Конвенцию о правах ребенка и книгу сказок, - описала программу Наталья Курдвановская во время отчета о проекте.

По словам организаторов, в таких эмоциональных и ярких событиях важно не развлечение, а возможность восстановить или даже создать внутрисемейные связи, привязанность детей к родителям и наоборот. На этих невидимых ниточках все семьи и держатся.

- Отмечены положительные изменения качества жизни у 86 процентов семей -участниц проекта. Снижен уровень риска социального сиротства, уровень депривации у детей в 92 процентах семей. У 80 процентов семей снижен уровень социальной напряженности, формируется благоприятная семейная среда, - цитируют отчет специалисты.

В ближайший год "Социальный центр - SOS Мурманск" реализует новый проект совместно с УФСИН "Я - родитель. Перезагрузка". Авторы программы выиграли конкурс среди некоммерческих неправительственных организаций и получили поддержку в Фонде президентских грантов. Мероприятия проекта пройдут в Мурманске и городском поселении Ревда Ловозерского района. Новым в проекте будет участие осужденных женщин, отбывающих реальный срок наказания в Оленегорской колонии-поселении.

Кстати

100 процентов осужденных, участвовавших в проектах УФСИН и "SOS Мурманск", не совершили повторных преступлений. Если осужденные продолжают соблюдать порядок отбывания наказания, ведут себя как социально ответственные родители, то специалисты УФСИН выходят в суд. Они ходатайствуют о замене наказания на более мягкое либо о полном освобождении от отбытия срока после того, как ребенку исполнится 14 лет.

Комментарий

Борис Коган, уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области:

- Если мамы или папы нет по такой жуткой причине, как тюремное заключение, значит, ребенок обделен. Когда мама уходит в места заключения, может случиться беда. А если родитель получает отсрочку, остается дома и семья оказывается в поле зрения таких специалистов, за эту семью можно быть спокойным. Задача УФСИН - следить за людьми в местах лишения свободы. Но они хотят, чтобы осужденные поддерживали семейные связи, и не хотят, чтобы повторные преступления совершались. А если мама или папа спешат в семью, рисков уже меньше. Проект "SOS Мурманск" помогает эту мотивацию родителей сохранить и поддержать.