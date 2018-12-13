В Петербурге два мужчины умерли от отравления неизвестным веществом

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел двух мужчин в квартире на улице Бабушкина. Как сообщили в ГСУ Следственного комитета РФ по городу Санкт-Петербургу, основная версия следствия - отравление неизвестным веществом.

- Следственным отделом по Невскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности", - уточнили в СК.

По предварительной информации, погибшие 1996 и 1977 года не были родственниками. Однако они могут быть связаны между собой как распространители наркотиков, работавшие за "дозу".

Обстоятельства и причины их гибели установит экспертиза.