В Петербурге незаконные банкиры "отмыли" миллиард рублей

В Северной столице полицейские раскрыли деятельность группировки, через которую было обналичено порядка одного миллиарда рублей. Схема реализовывалась через сеть фирм-однодневок, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Офис незаконных предпринимателей располагался в центре Петербурга на улице Римского-Корсакова. По версии следствия, участники группы регистрировали фирмы и открывали расчетные счета в разных банках.

Через эти счета регулярно проводились крупные суммы, которые якобы являлась оплатой за поставленные товары. Никаких товаров на самом деле не было, сделки не заключались, но такая система позволяла участникам легализовывать крупные суммы.

В фирму, исполнявшую роль "черной прачечной", обращались разные группы лиц. За вознаграждение их деньги перегонялись через описанную выше схему. Всего, как полагает следствие, участники группы обналичили порядка миллиарда рублей и заработали на операциях 35 миллионов.

В полиции отмечают, что группировку отличало четкое распределение ролей: одни сотрудники занимались организацией, другие переговорами, третьи охраняли наличные деньги и проводили "инкассацию".

Следы деятельности фирмы нашли не только в Петербурге, но и во Всеволожском районе Ленинградской области, а также в городе Армавир Краснодарского края.

Сейчас пятеро участников группировки из девяти задержаны. В ближайшее время им изберут меру пресечения и предъявят обвинение в незаконной банковской деятельности.