В центре Петербурга появились два своеобразных памятника трамваю. Арт-объектами стали... заброшенные электрические шкафы.

Уличные художники расписали короб на Херсонской улице под старый петербургский трамвай. А шкаф в Дегтярном переулке украсил портрет Федора Пироцкого, изобретателя первого в мире трамвая на электрической тяге. Именно здесь осенью 1880 года он успешно прошел свои первые испытания.

Еще несколько дней назад нынешние арт-объекты были покрыты толстым слоем неряшливых рекламных объявлений и выглядели весьма убого. Обычная картина для многих тысяч таких же шкафов в разных городах. Удивительное преображение свершилось благодаря городским активистам. Таким оригинальным образом они борются с рекламным вандализмом.

- Объявления о "скандинавских ярмарках", афиши бездарных исполнителей, реклама проституток - все это годами наклеивается на любые поверхности и уродует город, - говорит Ярослав Костров, координатор движения "Центральный район за комфортную среду обитания". - Началось с уличного шкафа возле Греческого проспекта. Все лето мы пытались найти ответственную за него службу, но никто не хотел признаваться. В итоге решили немножко сэкономить бюджет Петербурга, приведя шкаф в порядок самостоятельно. Скинулись и принялись за дело. Очистили поверхность, загрунтовали и оформили рисунками на греческую тему в лучших традициях стрит-арта. А заодно покрыли антивандальным лаком. Даже если кто-то решится заклеить такой шкаф рекламой, отодрать ее не составит труда.

Эффект оказался точно таким, на какой рассчитывали: на симпатичный шкафчик объявления не наклеивают. Воодушевленные успехом активисты продолжили дело, теперь уже организовав сбор средств методом краудфандинга. На преображение одного шкафа требуется пять-шесть тысяч рублей, и эти деньги собираются очень быстро - примерно за сутки. Люди охотно перечисляют по паре сотен на хорошее дело, тем более если результат они будут видеть ежедневно.

Уличные художники преобразили уже пять шкафов в центре города. Например, страшный заброшенный электрический шкаф возле детской стоматологии превратился в сказочный домик с птичками, рыбками и зверушками. Поход к зубному врачу стал чуточку веселее. А на углу Полтавской и Гончарной улиц появился котик - симпатичный, но неуклюжий: разбил глиняные горшки и оправдывается: "У меня лапки".

Вечером активисты очистили шкаф от рекламных объявлений и загрунтовали. А утром увидели, что он уже заклеен афишами

- Мы не собираемся пропагандировать стрит-арт. Если честно, я вообще не его сторонник, - продолжает Ярослав. - Наша задача - очистить город от этой ужасной рекламы. И мы показали властям, как это можно сделать. Меня бы совершенно устроило, если бы уличные шкафы были покрашены в ровный серый или бежевый цвет. Но, увы, опыт показывает, что чистым такой шкаф простоит не дольше получаса.

Яркий пример - история с "музейным шкафом-трамваем". Активисты очистили его от килограммов рекламных объявлений, загрунтовали и оставили сохнуть на ночь. А вернувшись утром, увидели, что он уже сплошь заклеен афишами.

- Очистили снова и нанесли рисунок. Все, больше ни одной бумажки на наш трамвай не приклеили, - заключает Ярослав. - Даже вандалам нравится. На арт-объекты у них рука не поднимается.

Зато поднимается у коммунальщиков, упорно пытающиеся перекрасить шкафы в серый цвет, на который так замечательно ложатся объявления.

У них есть своя правда: уличное художество хоть и симпатичнее наклеенных бумажек, но официально ни с кем не согласовано. А значит, чтобы уничтожить рисунок, достаточно анонимной жалобы от вредного местного жителя или просто опасений "как бы чего не вышло". Активисты в свою очередь утверждают, что были бы рады согласовывать эскизные решения, но не с кем - диалог с чиновниками не выстраивается, а ответственных за заброшенные шкафы удается найти далеко не всегда. Редкое исключение - короб на Херсонской. В большинстве же случаев у художников и представителей коммунальных служб получается не взаимодействие, а противостояние.

Покушались на "котика с лапками" и успели содрать с него защитный слой, но вмешались местные жители. Котика восстановили. А вот "русского кузнеца" со шкафа на углу Литейного проспекта и Кузнечного переулка коммунальщики победили. Не с первой попытки, но все-таки закрасили яркую картинку любимой серой краской. Разумеется, шкаф сразу же заклеили рекламой.

Справка "РГ"

Рисунок трамвая активисты согласовали с "Горэлектротрансом", на балансе которого стоит уличный шкаф. Вместе с художником сотрудники организации выбрали для украшения короба легендарную модель "американка", которая вошла в транспортную историю как трамвай-долгожитель: ЛМ-33 эксплуатировались 46 лет, с 1933 по 1979 год. К "американке" у горожан было особое, душевное отношение: пассажиры даже провожали ее в последний рейс.

Кстати

Художник Burstone, который расписывал уличные шкафы, в том числе уничтоженного коммунальщиками "русского кузнеца", недавно устроил забавную акцию. Он в точности повторил картину на холсте и предложил гостям выставки закрасить полотно серой краской. - Идея перформанса заключается в том, чтобы каждый желающий мог прочувствовать те эмоции, которые переживали работники коммунальных служб, когда они раз за разом закрашивали арт-объект серым цветом, - объясняет художник. - Я уверен, что первоначально все люди открыты к искусству, каковым является и стрит-арт, и все проблемы и недопонимание строятся исключительно на заложенных стереотипах. Рисование баллончиками на улицах не всегда вандализм, а рисование кистями на холсте - не всегда высокое искусство.