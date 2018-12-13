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13.12.2018 16:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге узаконят статус табличек "Последний адрес"

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
В Петербурге разработают алгоритм, который позволил бы на законных основаниях устанавливать памятные таблички с именами людей, репрессированных в 30-е годы. Акция "Последний адрес" проводится в городе уже три года и недавно выяснилось, что знаки установлены незаконно.

Как следует из сообщения городской администрации, профильным комитетам в ближайшее время поручено подготовить проект по согласованию и размещению табличек. Также чиновникам предстоит определиться с единой позицией по поводу "Последнего адреса".

Акция оказалась в центре скандала на днях, когда один городской активист написал обращение к местным властям с требованием проверить законность размещения табличек. До этого времени небольшие металлические адресные знаки без шума и помпы появлялись на фасадах. Всего за три года было установлено более 200 табличек. В основном их можно увидеть на фасадов домов в историческом центре.

Фото: depositphotos.com
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Таблички устанавливают за свой счет родственники репрессированных или люди, которые заинтересованны в увековечивании их памяти. Общественные активисты, являющиеся организаторами проекта, помогают им сделать все таблички по одному образцу, а также согласуют установку знаков с собственниками многоквартирного дома.

Но, как выяснилось, одного согласия жильцов для появления табличек мало.

В комитете по градостроительству и архитектуре пришли к выводу, что таблички появляются на городских фасадах без законных на то оснований. В Петербурге есть целый ряд регламентов, в которых прописано, как устанавливать мемориальные доски и малые архитектурные формы. Требований достаточно много, нужно договориться с районной администрацией, утвердить проект на межведомственной комиссии. Ни под один из нормативов акция не попадает.

В итоге вокруг "Последнего адреса" разгорелись жаркие споры. Сторонники акции убеждены, что предъявлять к общественной инициативе, направленной на сохранение исторической памяти, требования все оформить и согласовать, чрезмерны. Противники полагают, что в Петербурге существует много способов сохранить историческую память, а правила для того и созданы, чтобы их соблюдать.

Стоит отметить, что, несмотря на всю общественную дискуссию, вопрос о демонтаже уже установленных табличек, не обсуждается.

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