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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Петербурге выставили на продажу самую дорогую "однушку" в России

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Однокомнатную квартиру стоимостью 69 872 550 рублей выставили сегодня на продажу в Санкт-Петербурге. В рейтинге базы недвижимости "Циан" она заняла безоговорочное первое место.

Фото: EPA
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Квартира находится в Петроградском районе города на Безымянном острове, на первом этаже уже сданного пятиэтажного дома жилого комплекса премиум-класса. Согласно предоставленной продавцом схеме, общая площадь квартиры составляет 112 квадратных метров. Из них 40 квадратных метров приходится на террасу, 26 - на кухню со столовой, 20 - на прихожую. Непосредственно комната, где предполагается разместить спальное место, не так уж и велика - немногим меньше 27 квадратных метров. Совмещенный санузел занимает всего 5,4 квадратных метра.

Место, в котором расположен комплекс, безусловно, хорошее: рядом парковые зоны Елагина и Крестовского островов, а значит - Центральный парк культуры и отдыха, Диво Остров и Приморский парк Победы. С одной стороны Безымянный остров омывает Гребной канал, с другой - Средняя Невка.

Жилой комплекс оснащен всем необходимым для жизни в элитном стиле. Здесь есть оздоровительный центр с баней и бассейном, ресторан высокой кухни, собственная набережная длиной 600 метров, частный парк, яхтенная марина и даже вертолетная площадка.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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