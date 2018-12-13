Число госпитализированных учеников лицея на Кубани увеличилось до 16

В городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края госпитализировали еще одного ученика лицея №4, где ранее зафиксировали вспышку кишечной инфекции. Таким образом, сейчас в больницах находятся 16 школьников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Славянского района.

По данным агентства, врачи диагностировали признаки гастроэнтерита у четырех детей. У остальных зафиксированы ОРЗ и иные простудные заболевания. На данный момент предварительный диагноз - норовирусная инфекция - подтвердился только у одного ребенка. Состояние детей удовлетворительное.

Напомним, ЧП произошло сегодня, 13 декабря, в лицее №4. На занятия в образовательное учреждение не пришли более 250 учеников. По данным администрации, 16 школьников в возрасте от 10 до 15 лет были госпитализированы.

Сейчас лицей закрыт на карантин. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование, проверяет воду, продукты и санитарное состояние учреждения. Краевой СК проводит доследственную проверку по факту ЧП.

Как уточнили в администрации Славянского района, в пятницу в стенах школы будет проведена дезинфекция. Планируется, что занятия в лицее начнутся в субботу, 15 декабря.