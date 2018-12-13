Два миллиона тонн овощей собрали в Астраханской области

Астраханские сельхозпроизводители ежегодно увеличивают объемы выращенных овощей, бахчевых и зерновых. По итогам текущего года, овощебахчевой продукции они собрали около двух миллионов тонн, а зерновых - 32 тысячи тонн, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. Итоги и перспективы астраханского АПК врио губернатора региона Сергей Морозов обсудил с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым

Ежегодно увеличивая объем производства овощей, в Астраханской области, параллельно развивают и переработку такой продукции. В этом году, к примеру, на местных предприятиях было переработано около 287 тысяч тонн томатов, перцев, лука и пр. Значительный вклад в эту цифру внес завод по производству томатной пасты АПК "Астраханский", запустив новые мощности. В перспективе это предприятие планирует еще больше "вырасти": как особо важному инвестпроекту, ему одобрена передача шести земельных участков.

Значительная часть астраханских помидоров, лука и арбузов уходит в другие регионы. Чтобы не продавать весь урожай сразу же после уборки за бесценок, аграрии сейчас активно строят овощехранилища: в этом году в эксплуатацию ввели четыре овощехранилища, в которых единовременно можно разместить около 7,5 тысячи тонн овощей.

В уходящем году также значительно увеличился экспорт астраханской сельхозпродукции- в целом на 60 процентов. Активнее всего на экспорт сейчас работают животноводы. В регионе уже есть несколько успешных примеров экспорта мясной продукции на Ближний Восток. Также растут поставки за рубеж рыбного филе и зерновых.

Между тем, по словам главы региона Сергея Морозова, есть еще проблемы, которые тормозят более активный выход астраханских товаров на российский и зарубежные рынки. Одна из них - слишком высокие тарифы на железнодорожные перевозки. К примеру, астраханские арбузы очень любят в Сибири и на Дальнем Востоке. Но пока астраханцы довезут ягоду или овощи до этих отдаленных регионов, цена их значительно вырастет и они будет дороже, чем такая же продукция из Казахстана.

Также Дмитрий Патрушев и Сергей Морозов обсудили возможную поддержку компании "Санлайт Астрахань", которая строит в регионе логистический хаб. Через него в Россию и страны СНГ будет попадать основной поток товаров из Азербайджана, Ирана и Турции. А чтобы он эффективно заработал, нужно разрешение Россельхознадзора на осуществление государственного карантинного фитосанитарного контроля турецкой продукции в Астрахани. Это ускорит процедуру таможенного оформления скоропортящейся продукции.

Кстати

Сельское хозяйство - одна из стратегических отраслей Астраханской области, в регионе работают около 150 сельхозпредприятий и около трех тысяч фермерских хозяйств. В 2018 году на поддержку и развитие астраханского АПК было выделено около 700 миллионов рублей.