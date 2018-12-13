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13.12.2018 23:08
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Краснодар" проиграл "Севилье", но вышел в плей-офф Лиги Европы

Текст: Данила Жиляев
Футбольный клуб "Краснодар" в шестом туре группового этапа Лиги Европы на выезде разгромно уступил испанской "Севилье" 0:3. Несмотря на эту неудачу, "быки" пробились в плей-офф Лиги Европы.
Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo
Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Перед этой игрой "черно-зеленые" возглавляли турнирную таблицу группы J, набрав 12 очков, однако лидерство это было обманчивым. Наша команда на три очка опережала "Севилью" и бельгийский "Стандард", имевшие по девять баллов, и при определенных раскладах "Краснодар" вполне мог оказаться за бортом турнира по итогам группового этапа.

Фото: AP Photo/Alberto Saiz
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Ранее "быки" дома победили андалусийцев 2:1. Кроме того, они уступили 1:2 в первом матче "Стандарду", а в ответной игре с таким же счетом победили. Таким образом, шансы "Краснодара" на выход в следующий раунд выглядели вполне реальными. Однако в случае крупного поражения от "Севильи" и не менее крупной победы "Стандарда" над аутсайдером группы "Акхисаром" российская команда могла оказаться на третьем месте.

Одно из этих нежелательных условий в итоге было выполнено. На стадионе "Рамон Санчес Писхуан" кубанские футболисты оказались бессильны против соперников, которые уже к 10-й минуте вели 2:0 благодаря дублю Виссама Бен-Йеддера. А в самом начале второго тайма гости остались вдесятером - тот же Бен-Йеддер имел отличный шанс оформить хет-трик, но Кристиан Рамирес рукой вынес мяч из пустых ворот, за что, разумеется, удостоился красной карточки. Кроме того, хозяева получили право на пенальти, который реализовал Эвер Банега.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Счет стал 3:0 в пользу "Севильи", и эти цифры сохранились на табло до финального свистка. Таким образом, для "Краснодара" решающим должен был стать результат в параллельном матче. Но там произошло неожиданное: немотивированный "Акхисар", до этого проигравший все пять матчей, не дал забить "Стандарду", у которого как раз мотивации должно было быть через край. Встреча в Турции завершилась со счетом 0:0, и бельгийская команда с 10-ю очками осталась на третьем месте в турнирной таблице квартета. "Краснодар" и "Севилья" набрали по 12 баллов и вышли в плей-офф Лиги Европы.

Спорт Футбол Лига Европы Спортивные организации Футбольные клубы "Краснодар" Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар Лига Европы 2018/2019
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