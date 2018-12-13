Нефтетранспортный комплекс Кубани разработал систему энергосбережения

В организациях системы ПАО "Транснефть" нынешний год прошел под знаком повышения уровня энергосбережения.

Дочернее предприятие компании АО "Черномортранснефть" - оператор магистральных нефтепроводов на юге России - одним из первых разработало и внедрило систему энергоменеджмента на основе требований стандарта ISO 50001:2011. В соответствии с ней успешно решается ключевая задача, поставленная ПАО "Транснефть", - снизить потребление топливно-энергетических ресурсов на каждую тонну перекачанной нефти.

При выполнении программы энергосбережения в 2018 году внимание акцентировали на оптимизации режимов перекачки нефти. В частности, построили новую нефтеперекачивающую станцию (НПС-5) "Тихорецкая" с частотно-регулируемым приводом и повышенным коэффициентом полезного действия магистральных насосных агрегатов. Это позволяет эксплуатировать оборудование в наиболее энергоэффективном режиме.

Значительный экономический эффект - более 3,6 миллиона рублей - в нынешнем году будет достигнут в результате очистки от парафинсодержащих смол внутренней поверхности трубопроводов и фильтров-грязеуловителей на магистральных нефтепроводах. Энергосбережению способствуют также замена насосного оборудования, капитальный и средний ремонт агрегатов на объектах АО "Черномортранснефть".

Важным этапом повышения энергоэффективности стало введение в эксплуатацию новой подстанции ПС-110/6 для увеличения максимальной мощности энергопринимающих устройств линейной производственной диспетчерской станции "Крымская".

- Теперь мы напрямую получаем электроэнергию из магистральных электрических сетей ПАО "ФСК ЕЭС", покупая ее на оптовом рынке, минуя посредников. За счет разницы тарифов это позволяет снижать наши консолидированные затраты на основной вид деятельности - транспортировку нефти по магистральным нефтепроводам, - рассказывает главный энергетик АО "Черномортранснефть" Александр Сушков. - Пункт управления подстанцией полностью автоматизирован, текущее управление осуществляется без оперативного вмешательства персонала. А установленная система телемеханики позволяет отслеживать состояние оборудования и вовремя реагировать на любые нештатные ситуации. Это наиболее современный на сегодняшний день центр питания, на котором установлено самое современное оборудование.

В рамках реализации программы энергосбережения 2018 года акционерное общество намерено добиться экономии на общую сумму свыше девяти миллионов рублей. Только потребление электроэнергии на его объектах планируется снизить более чем на 2,03 миллиона киловатт-часов. Еще один механизм внедрения энергосберегающих технологий - массовая замена осветительных ламп с высоким энергопотреблением экономичными светодиодными прожекторами и светильниками. Были также установлены солнечные электрические панели и гелиоколлекторы, снабжающие электро- и теплоэнергией производственно-бытовой корпус и административное здание площадки "Грушовая" перевалочного комплекса (ПК) "Шесхарис".

В программу энергосбережения входит модернизация котельного оборудования. Например, установленная на базе производственного обслуживания новая полностью автоматизированная котельная, оснащенная двумя современными котлами, обеспечила значительную экономию энергоносителей.

Множество инноваций применено также в производственной отопительной котельной ПК "Шесхарис" с суммарной мощностью котлов 16 мегаватт.

- Вырабатываемый здесь пар применяется в технологических целях. Например, зимой для обогрева всех производственных и административных зданий на перевалочном комплексе, а также близлежащих жилых домов Новороссийска, - продолжает Сушков. - Использование более точных приборов для измерения количества потребленного топлива дало возможность в период работы в летнем режиме экономить до тысячи кубометров газа в сутки, то есть - около 5000 рублей ежедневно. К сокращению общего потребления топлива привела также тонкая настройка котельного оборудования, в частности, горелок.

Кроме того, в АО "Черномортранснефть" продолжается внедрение систем автоматического регулирования температурного режима в помещениях, проведен плановый ремонт зданий и сооружений для снижения теплопотерь. Все это существенно сокращает расход котельно-печного топлива, и экономия, как ожидается, составит 300 тысяч рублей, или 35 тонн условного топлива.

Большое внимание в акционерном обществе уделяется оптимизации маршрутов перевозок, сокращению холостых пробегов и повышению транспортной дисциплины. Обновление транспорта, а в прошлом году поступило 45 единиц автомобильной и специальной техники, позволило сэкономить 51,29 тонны условного моторного топлива, или более 1,1 миллиона рублей. Практикуется также переход автотранспорта на газ, что дешевле и безопаснее, если сравнивать с бензином и дизельным топливом.

- Экономия достигается в мелочах, в итоге складываются приличные суммы. Мы и впредь будем внедрять на производстве все новейшие технологии энергосбережения, чтобы добиться главного - максимально снизить потребление энергетических и топливных ресурсов и тем самым повысить энергоэффективность нашего производства, - подытожил Сушков.