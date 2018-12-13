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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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Обещанные валидаторы в крымском электротранспорте так и не появились
Текст: Андрей Станкевич
Российская газета - Неделя - Крым №7744 (281)
Обещанные еще в октябре салонные валидаторы в электротранспорте Симферополя, Алушты и Ялты так и не установили. И, судя по комментариям республиканской власти и задействованных в проекте предприятий, в обозримом будущем их не будет.
Терминалы у водителей принимают электронные проездные, а также банковские карты «МИР», Visa и Mastercard. Фото: Андрей Станкевич/ РГ Терминалы у водителей принимают электронные проездные, а также банковские карты «МИР», Visa и Mastercard. Фото: Андрей Станкевич/ РГ
Терминалы у водителей принимают электронные проездные, а также банковские карты «МИР», Visa и Mastercard. Фото: Андрей Станкевич/ РГ

С 1 октября в трех крымских городах в электротранспорте можно заплатить за поездку электронным проездным, а с 24-го - еще и банковскими картами МИР, Visa и Mastercard. Но для этого их надо передавать через весь салон водителю, отвлекая его от движения.

Фото: Пресс-служба администрации Симферополя
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- Изредка в салоне есть кондуктор, - говорит симферополец Егор Романенко. - Почти всегда пассажиров обилечивает водитель. Не рискну в часы пик передавать по рукам даже бесконтактную карту, не говоря о банковской, чтобы получить билет.

Бесконтактный общегражданский проездной стоит 840 рублей и действует месяц, школьный - 420. Он взаимодействует с платежным терминалом в кабине водителя. На сайте "КТ" указано, что пассажиры уже могут воспользоваться и валидаторами, установленными в салоне, но их там нет.

- Установку автоматической системы оплаты проезда (АСОП) курирует "Крымавтотранс", - сообщил "РГ" директор "КТ" Илья Прокопьев. - Мы проведем автоматизацию, как только куратор разработает программу перехода на АСОП.

Фото: Андрей Станкевич/РГ
В Симферополе после закупки 50 автобусов откроют новые маршруты

Директор "Крымавтотранса" Игорь Коробчук говорит, что в аренду троллейбусникам передано 220 устройств. Но в итоге работать они не будут.

- Совмин РК создал межведомственную рабочую группу, которая разрабатывает концепцию реализации проекта и подготовит нормативно-правовые акты республики, - сказал Коробчук.

Внедрение АСОП, по его словам - часть проекта "Многофункциональная карта жителя Республики Крым". Над ним работают Совмин Крыма, платежная система МИР и банк РНКБ. Стороны подписали соглашение на Петербургском экономическом форуме полгода назад, но о реализации проекта на сегодня ничего не известно. Что, впрочем, не критично: хотя бы частично "обелить" выручку с помощью безналичного расчета можно и в нынешней ситуации - можно начать с установки салонных валидаторов.

Но бюрократия опять взяла верх, и из-за нее крымчанам предложили полумеры, пожертвовав их комфортом и безопасностью - водители электротранспорта по-прежнему "занимаются продажами" за рулем.

Фото: Юлия Крымова/РГ
В катерах и троллейбусах Севастополя ввели безналичную оплату

Один из предыдущих руководителей минтранса Крыма Игорь Захаров еще больше года назад обещал внедрить АСОП в электротранспорт в течение 2018 года.

- Передача техники от одной организации к другой - достаточно сложный вопрос, - сказал он в ноябре 2017-го. - Валидаторы нужно запрограммировать и установить - это уже не так сложно.

Судя по отсутствию рекламной кампании или хотя бы маркировки и заметных объявлений в салонах троллейбусов, в администрации "КТ" и минтрансе РК не заинтересованы во внедрении безналичной оплаты проезда, при том что она не только сделает поездки комфортнее для пассажиров, но и выведет выручку из тени. Об этом говорят и цифры: по информации "Крымтроллейбуса", за почти два месяца продали 704 электронные карты, а за две с половиной недели ими расплатились 123 раза.

Тем временем в некоторых городских автобусах в Симферополе есть салонные валидаторы - желтые ящики. По словам директора "Горавтотранса" Дениса Майора, они функционируют. Другое дело, что их мало, но каким-то образом муниципальному предприятию удалось их внедрить на транспорте.

Кстати

Финнадзор РК обнаружил, что "Крымтроллейбус" получил лишние дотации из бюджета за полтора минувших года. С января 2017-го до июля 2018-го предприятие якобы обманывало государство.

- Из-за включения недостоверных данных о количестве перевезенных пассажиров "Крымтроллейбус" получил лишние субсидии на сумму 439,75 тысячи рублей, - сообщили в ведомстве.

Директор предприятия Илья Прокопьев рассказал "РГ", что лишние деньги уже вернулись в бюджет.

- В расчет были включены недостоверные данные о количестве перевезенных пассажиров, которые купили школьные проездные билеты, - сказал он. - Речь идет о данных о фактически не перевезенных пассажирах.

Прямая речь

Анатолий Цуркин, экс-министр транспорта РК:

- Судя по комментариям предприятий, автоматическая система оплаты проезда - это еще проект. На деле ничего не реализуется - не разрабатывается программное обеспечение, не создан центр обработки данных. Поэтому говорить о работе этой системы в скором времени нет смысла.

Тем временем

Правительство Севастополя подписало соглашение с банком о выпуске именных карт для льготников, предназначенных для поездок в общественном транспорте.

- Карты будут действовать во всем общественном транспорте всех перевозчиков города, - отметил вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев.

Он добавил, что на ЕГКС также решено перечислять соцвыплаты из бюджета Севастополя.

Первые карты планируют выдать до конца года и полностью обеспечить ими всех льготников к апрелю. Терминалы принимают электронные проездные, а также банковские карты "МИР", Visa и Mastercard.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь
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