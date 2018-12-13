Под Волгоградом овчарка покусала двоих детей

В хуторе Шуруповском Волгоградской области собака напала на детей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу Фроловского района Сергея Кириченко, пострадали 10-летняя девочка и 13-летний мальчик. По его словам, их покусало домашнее животное.

"Это не бродячая собака, это немецкая овчарка, на ней был ошейник. У нас некоторые вот так отпускают собак, чтобы лис отпугивать",- сказал глава района.

Мальчик еще находится в больнице. Вероятно, он встал на защиту девочки, и поэтому собака покусала его сильнее. У ребенка обнаружены множественные укусы рук и ног, но обошлось без рваных ран. Детям сделали профилактические уколы.

Также сообщается, что собака не проявляла признаков бешенства. Ее удалось поймать и доставить в ветучасток.

"Сейчас уже вряд ли кто-то признается, что это его собака. Тем не менее, были очевидцы, собаку многие видели, участковый уполномоченный работает, будем устанавливать владельца овчарки", - говорит Сергей Кириченко.