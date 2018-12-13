Один из самых известных в России фотографов-натуралистов, снимающий медведей в дикой природе, популяризатор заповедного дела Игорь Шпиленок приступил к работе над новым проектом, посвященным старым лесам.

А первую съемку он провел в горах Адыгеи в Кавказском государственном биосферном заповеднике, где биологи недавно обнаружили самые высокие в Европе деревья - пихту Нордмана высотой более 60 метров.

Подснежник на поляне

Худое загорелое лицо с резко очерченными скулами, приветливая улыбка - таким предстал перед корреспондентом "РГ" любитель природы Игорь Шпиленок. Встреча состоялась в музее Востока в Майкопе. И первым делом заговорили о фотографии, которой Игорь "заболел" в подростковом возрасте. Толчком послужило детское потрясение. Однажды, гуляя по родному брянскому лесу в далеком 1973 году, он вышел на поляну с подснежниками. Мальчишку в тот момент пронзила мысль: несправедливо видеть такую красоту в одиночестве!

- Еще во время учебы в педагогическом вузе мечтал жить на природе и при распределении выбрал глухую деревеньку. Преподавал в школе, жил на кордоне и фотографировал в округе животных. В итоге получилась фотовыставка, после которой в 1987 году организовал заповедник "Брянский лес". И тогда я понял, что фотография может быть оружием в природоохран- ном деле. Нынешний проект тоже призван привлечь как можно больше людей к теме сохранения остатков леса. Зеленые массивы можно по пальцам пересчитать. Одно из таких мест - Кавказский заповедник, где леса уцелели. Меня прежде всего интересуют деревья-старожилы, морщинистые, покрытые мхом и лишайником, которые стали домом для летучих мышей и птиц.

Открытие Камчатки

В течение последующих 15 лет Шпиленок работал директором заповедника, пока судьба не забросила на Камчатку. Там он открыл для себя, можно сказать, главного героя съемки - медведя.

- Камчатка - сытное место для медведя, в регионе очень жестко борются с браконьерством. В южном заказнике в изобилии водится рыба, плодоносят орехи и ягоды. И в итоге мишки здесь - самые социальные, у них много времени остается на общение друг с другом: животные любят играть, устраивают собрания, купаются в озере и, конечно, для фотографа - это рай, - признается Игорь.

Но будет ошибкой считать, что человек определяет дистанцию в общении со зверем - как раз наоборот. На съемках Игорь проводит месяцы, чтобы животные к нему привыкли. Несмотря на длиннофокусные объективы, оборудует скрадки. Зимой это может быть иглу (жилище эскимосов) или сложенное из веток и брезента укрытие, присыпанное снегом, а летом - строение из фанеры. А чаще всего выручает костюм защитного цвета. Первые дни проходят в наблюдениях за медведем: опасен ли он, как реагирует на присутствие человека - если спокоен, значит, можно потихоньку снимать.

"Этот зверь спроектирован для быстрого убийства крупной жертвы: лося, оленя. И хотя человек не является его целью, но вполне подходит по размерам..."

- Медведи, как и люди, - разные, но всегда надо помнить, что самая слабая особь сильнее самого крепкого человека. Этот зверь спроектирован для быстрого убийства крупной жертвы: лося, оленя, в том числе и человека, хотя последний не является его целью, но вполне подходит по размерам. Каждый год в стране от нападения медведя погибает определенное количество людей.

- Туристы? - уточняю я.

- Как раз наоборот. Туристы ходят группой, а это самый лучший способ обезопасить себя. А вот одинокого путешественника некоторые косолапые могут "проверить". Поэтому когда нахожусь поблизости от них, то никоим образом не показываю тревоги. И даже если медведь пытается наброситься, не убегаю, а делаю шаг вперед. Есть множество приемов, как сделать себя сильнее: встать повыше, положить поверх рюкзака туристский коврик (будто у тебя есть мышечный горб, как у самцов). Я иногда надевал спасательный жилет, чтобы казаться больше. И все же полностью исключить опасные случаи невозможно. Помню, вел съемку в Кроноцком заповеднике - полз к лисьей норе и так увлекся, что не заметил в полутора метрах от себя молодого мишку, который смотрел на меня с явным гастрономическим пристрастием. Я замер, а когда он потянулся ко мне носом, с силой ударил его камерой по голове. В этой ситуации виноват, конечно, я. Медведь по своей сути санитар и ползущего человека воспринимает как больное слабое животное...

Камера в избушке

Из плотного общения с хозяином полуострова возникла идея снять документальный фильм "Медведи: начало жизни" (в октябре он вышел в прокат). Съемки проходили весной 2015 года на берегу озера Камбального на юге Камчатки, где Шпиленок поселился в старой дощатой избушке, построенной в свое время знаменитым канадским натуралистом Чарльзом Расселом.

- Поначалу искал берлоги. А потом осенила мысль: никто не снимал, как медвежата проводят свои первые дни, как матери их учат жизни. С помощью фотографии это было бы трудно передать, поэтому принялся искать ресурсы, сколачивать кинокоманду. Видимо, идея витала в воздухе, потому что заинтересованных людей оказалось немало. Весной нашел десять берлог с медведицами - некоторые вели себя агрессивно, некоторые убегали. Наконец, появилась та, которая, так сказать, согласилась стать героиней фильма. Назвал ее Самапятая - у нее было четверо медвежат, а сама пятая! Медвежата крошечные, но активные, постоянно играли, а устав, спали на маме - на снегу ведь холодно. Картина удивительная, так как только белые медведи носят детенышей на себе.

Наблюдая за жизнью животных день за днем, становишься свидетелем не только редких моментов, но и драматических событий. В такие минуты всегда есть искушение вмешаться.

- На Камчатке задокументировал особый случай - медведица с двумя полуторагодовалыми медвежатами усыновила полугодовалого медвежонка (я прозвал его Сироткой). Однажды на речном берегу, где собралось более десятка особей, одна медведица с яростью схватила его - я бросился с ружьем вперед, хотя как инспектор заповедника должен был просто наблюдать, - вспоминает Игорь. - Или история с лисом по прозвищу Злодей Злодеевич (снимал его в течение полугода) - он погиб, запутавшись в выброшенных штормом на сушу рыболовецких сетях. Когда его обнаружил, он еще дышал, но все, что я мог сделать, - перерезать сдавливающий его шею шнур. В удаленных местах оказать ветеринарную помощь невозможно и, признаюсь, очень сложно справиться с эмоциями.

Больные или раненые животные - всегда предмет спора для людей: "Разве нельзя отказаться от позиции созерцателя и помочь? Например, отнести погибающего лиса на кордон и накормить?". По мнению фотографа, заповедник - территория дикой природы, где должны править законы природы, пусть они и не совсем понятны нам, людям...

Советы от Игоря Шпиленка

К сожалению, люди часто ведут себя неправильно с пищевыми отходами - это настоящая беда для медведей как на Камчатке, так и на Кавказе. Например, приют "Фишт" в Кавказском заповеднике уже стал проблемным местом. Медведь очень умен, учится с одного раза, и, если ему где-то попались объедки, в поиске пищи он будет туда захаживать. Когда я приехал впервые в Кроноцкий заповедник, то был удивлен культуре - никто никогда ничего не бросит на землю: все либо сжигается, либо топится в реке, главное, чтобы зверь не связал пищу с человеком.

Но за пределами заповедника появляются дороги, и туристы выбрасывают еду прямо из окон автомобилей, после чего звери просто не сходят с обочин. Более того, как показывает практика, медведя, полюбившего такую еду, приходится отстреливать. Эту цепную реакцию порождает экологическая безграмотность и безответственность людей. Не делайте подобных ошибок.

Досье "РГ"

Игорь Шпиленок родился в 1960 году в Брянской области, окончил Брянский педагогический институт. Основатель заповедника "Брянский лес", где жил и работал 15 лет, позже местом его съемок стала Камчатка. Активно ведет блог в "Живом Журнале", подробно рассказывая о жизни животных. Его работы опубликованы в многочисленных международных и русских журналах, включая ВВС, Гео и Wildlife. Вся семья фотографа связана с природоохранным делом.