У ростовчанки Натальи Буряковой длина волос приближается к полутора метрам. Наверняка она может претендовать на звание одной из самых длинноволосых жительниц Дона.

- Сколько себя помню, у меня всегда были длинные волосы, - вспоминает Наталья. - Единственное, мама говорила, в три года меня обрили наголо перед отправкой на море в детский лагерь. Говорят, тогда для профилактики педикулеза все так делали. Но в первый класс я уже шла с косой по пояс.

Радикальная стрижка у нее была еще раз - после родов. Ухаживать с такими длинными волосами за младенцем было неудобно. Но совсем скоро они вновь отросли. Ростовчанка не скрывает своего возраста, ей 49 лет. При этом ни одного седого волоса.

- Генетика, - улыбается Наталья. - Мой дедушка прожил 108 лет, бабушка, у которой тоже были длинные, густые волосы, - 99. И не поседела. Думаю, такое наследство мне от бабули и досталось. Когда все восхищались ею, она отшучивалась: все дело в баклажанах!

В Адыгее, где жили ее предки, действительно были целые плантации баклажанов. Семья ела их в разном виде, на столе не переводились блюда из них. Летом жарили и варили, зимой употребляли консервированными. Вот и сейчас Наталья очень уважает этот овощ. Считает, что именно он дарит ей красоту и здоровье. А еще она прислушивается к потребностям своего организма. Очень любит бананы и кефир. Однажды выпила три литра кисломолочного напитка залпом!

Обладательница длинной косы очень бережет свою драгоценность. За всю жизнь она ни разу не красила волосы, не делала химическую завивку.

- Если честно, порой хотелось поменять прическу. Но в парикмахерской мастера попросту отказывались браться за мои волосы. Не хотели портить. Сейчас за то, чтобы нарастить искусственно волосы, некоторые готовы платить по 15 тысяч рублей. А тут такое сокровище, данное самой природой. Однажды предложили сдать косу на шиньон. 20 тысяч рублей давали. Я призадумалась. Хотела на эти деньги родителям в подарок душевую кабину купить. Но муж не разрешил. И купил потом кабину сам.

Многие ее знакомые даже не знают, что у Натальи волосы до пят. Ведь чаще ее можно увидеть с косой, уложенной в скромную "дульку". Она работает педагогом дополнительного образования, ландшафтным терапевтом. Учит детей чувствовать природу и черпать в ней силу. Растения реагируют на окружающую среду и улучают жизнь человека, заряжая его энергией, считает она. И каждый день старается зарядиться энергией от деревьев.

Секреты Натальи

Моет голову раз в десять дней. Причем использует шампунь с миндалем или водорослями и бальзам-ополаскиватель. Хватает одного литра шампуня на полгода. Волосы моет вечером. Но нередко и к утру они остаются влажными: фен она не использует - горячий воздух вреден. Никаких "утюжков" и плоек. Просушивает махровым полотенцем и расчесывает деревянным гребнем. Причем так, как учила бабушка, - снизу вверх. Процедура занимает не меньше часа. На лаки и гели также табу.