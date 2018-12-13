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13.12.2018 15:48
Проект: В регионах

В Краснодаре наградили лучших волонтеров края

Текст: Олег Сергеев (Краснодарский край)
В столице Кубани состоялась торжественная церемония, посвященная закрытию Года добровольца в Краснодарском крае. Награды лучшим волонтерам региона вручил губернатор Вениамин Кондратьев.
Фото: Игорь Глазко Фото: Игорь Глазко
Фото: Игорь Глазко

Всего на празднике во дворце спорта "Олимп" присутствовали более двух тысяч добровольцев со всего края.

- Я благодарен вам за огромную работу, стремление приносить пользу своей стране, родному краю, городу, станице. Волонтерское движение на Кубани - самое сильное в нашей стране. Вы блестяще проявили себя на чемпионате мира по футболу, были одними из первых, кто пришел на помощь во время недавнего подтопления, - обратился губернатор к участникам торжества.

Фото: Олег Сергеев
На Кубани появится филиал военного парка "Патриот"

Глава региона подчеркнул, что сегодня волонтеры трудятся в больницах, детских домах, помогают находить пропавших людей, сохраняют памятники, восстанавливают имена погибших солдат.

- Все это показывает, что волонтер - это человек с большой буквы, которому небезразлично, что происходит вокруг. Спасибо за вашу работу, за ваше служение. Весь край вами гордится, - сказал Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что Год добровольца завершается, но на Кубани он не закончится никогда. Потому что люди, выбравшие путь волонтера, уже не смогут изменить себе.

- Решение стать волонтером, которое вы приняли, - не решение этого года, это решение на всю жизнь. Желание помогать ближнему, милосердие, сострадание, человеколюбие - неотъемлемая часть кубанского характера, - акцентировал Вениамин Кондратьев.
Лучшие волонтеры Кубани получили награды из рук губернатора за вклад в развитие добровольческого движения и реализацию проектов на территории региона.

Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом, на котором выступили лучшие коллективы края.

Кстати

В крае насчитывается более 27 тысяч добровольцев. За последний год с их участием было проведено свыше 3000 мероприятий. Около 4000 человек участвовало в событийных мероприятиях, таких как СИТЕС, гран-при Росси гонки "Формула-1", первенства мира по футболу FIFA-2018, "ТЕФИ регион", фестиваль научного творчества "От винта", Кубанская ярмарка. 1500 волонтеров задействованы в сфере здравоохранения. 1,5 тысячи доноров сдали более тысячи литров крови. Силами добровольцев высажено около 4000 деревьев и кустарников, приведено в порядок почти 2000 памятников и воинских захоронений, собрано 500 килограммов мусора в ходе экологических акций.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодарский край: стратегия роста
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