В Крыму начались масштабные учения морпехов и береговой обороны ЧФ

Более тысячи морских пехотинцев и бойцов береговой обороны Черноморского флота приступили к боевой подготовке в Крыму. Как рассказал начальник отдела информационного обеспечения флота, капитан второго ранга Алексей Рулев, учения проходят на трех полигонах ЧФ: Перевальное, Ангарский и Казачий.

- Военнослужащие армейского корпуса ЧФ проходят одиночную и огневую подготовку, тренируются водить боевые машины, отрабатывают тактику ведения боя, действия по радиационной, химической и биологической защите, - сообщил Рулев.

На полигонах в Крыму также проходят обучение новобранцы, зачисленные в ряды ЧФ во время осеннего призыва. Они учатся владению оружием, выполняют стрелковые упражнения.

К учебным мероприятиям привлечены более 1000 военнослужащих и 50 единиц боевой и специальной техники.