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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Отстояли садовый дом

Киевский районный суд Симферополя удовлетворил иск супружеской пары к городской администрации о праве регистрации в садовом доме
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым №7744 (281)
Киевский районный суд Симферополя удовлетворил иск супружеской пары к городской администрации о праве регистрации в садовом доме.

Это первый случай в РК, ранее дачникам не удавалось зарегистрироваться в садовых домах.

Фото: Михаил Решетов
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Как рассказали в суде, в 2016 году супруги переехали в Крым из центральной части России. В одном из садоводческих товариществ они приобрели земельный участок с уже построенным домом. Предыдущее жилье они продали.

В ходе рассмотрения дела истцы предоставили экспертизу, согласно которой садовый дом соответствует строительным, санитарно-гигиеническим, противопожарным, электротехническим и экологическим нормам и правилам, предъявляемым к жилому фонду.

Суд на основании постановления Конституционного суда РФ от 14 апреля 2008 года, с учетом того, что другого жилья у супругов нет, удовлетворил их требования.

Мэрия не согласилась с решением суда и обжаловала его. Но вышестоящие судебные инстанции оставили в силе решение Киевского районного суда Симферополя.

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