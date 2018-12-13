В Ростовской области открыли завод по производству ветряных башен

В Таганроге состоялось открытие завода, на котором будут выпускаться башни для ветрогенераторов.

Как сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области, высота мачты в готовом виде составит 84,6 метра, диаметр - 4,3 метра, вес - 190 тонн. Башни будут доставляться к месту установки в виде секций. Отдельно из Ульяновска и Нижнего Новгорода будет поставляться другое оборудование.

Инвестиционная стоимость предприятия составила 772 миллионов рублей. С выходом на полную мощность в 2019 году завод в Таганроге будет выпускать 100 башен в год.

Отметим, что с 2017 года в Ростовской области реализуется три крупных инвестиционных проекта в сфере ветроэнергетики с общим объемом инвестиций до 85 миллиардов рублей. Первые ветропарки планируется открыть к концу 2020 года в Каменском и Красносулинском районах. Общая мощность составит 300 МВт.