В Симферополе в выставочных залах Союза художников Крыма открылась выставка "Мост, соединивший навеки". На ней собраны 67 самых интересных работ 12 крымских художников, которых вдохновило грандиозное сооружение.

- Эти живописные полотна в течение двух последних лет были представлены на различных выставках - в Госсовете РК, Евпаторийском краеведческом музее, выставочном зале Никитского ботанического сада и Московском парламентском центре, - рассказал организатор и куратор проекта, заслуженный работник культуры Крыма Сергей Пушкарев. - Теперь мы выбрали самые лучшие из них. Несомненно, строительство этого объекта останется в фотографиях, видеоматериалах. Но только живопись, и это бесспорно, по-настоящему может передать эффект присутствия человека, внутреннюю динамику, величие этого грандиозного события. Ведь художники - это люди, чувствующие нерв времени. Их картины прекрасно передают волнение первого порыва, с которым авторы старались как можно быстрее нанести на холст увиденное.

Участники пленэров не стали конъюнктурщиками. Их картины, и это подтвердит каждый зритель, - не раскрашенные фотографии. Они передают мощь и масштаб инфраструктурного проекта на фоне красивейших ландшафтов нетронутой природы полуострова.

По признанию непосредственных участников пленэров, их поражала скорость, с которой стройка века меняла свой облик. Некоторые запечатленные художниками временные объекты строительства сегодня уже разобраны или выглядят совсем иначе. Эта динамика передана через разные стили и направления художественного искусства - реализм, авангардизм, импрессионизм и даже футуризм. Как и все грандиозные стройки на полуострове, проект пленэров у Крымского моста не имеет аналогов в современной истории полуострова.

Кстати

Выставка продлится до 24 декабря в выставочных залах Союза художников Крыма, Симферополь, улица К. Маркса, 16, с 10 до 17 часов, перерыв с 12 до 12-45, выходной - понедельник.