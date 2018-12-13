В Волгограде водитель сбил на переходе троих подростков и скрылся

В Красноармейском районе Волгограда автомобиль Renault Logan сбил на пешеходном перекрестке троих 16-летних подростков и скрылся с места ДТП. В городе введен план "Перехват", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного МВД.

По данным агентства, ЧП произошла на остановке "Юбилейная". В результате наезда различные травмы получили трое 16-летних подростков. Они были госпитализированы с ушибами, позже один из пострадавших был отпущен домой.

Водитель иномарки скрылся с места ДТП. Для его поимки в городе введен план "Перехват". Правоохранители разыскивают иномарку с характерными для ДТП повреждениями.