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13.12.2018 19:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: В Крыму в декабре выпал град

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Крымчане стали свидетелями необычного для середины декабря погодного явления: в Севастополе, Феодосии и других городах и селах полуострова 13 декабря выпал град. В соцсетях опубликовано множество видеороликов на эту тему.

После выпавшей во вторник двухмесячной нормы осадков в четверг над полуостровом тоже целый день гуляли свинцовые тучи, но местами вместо обычного для декабря снега выпал град.

- У машин даже срабатывает сигнализация от ударов градин, - констатирует снявший стихию на видео блогер из Феодосии Александр Талипов.

В Крыму из-за разгула стихии без света остались 38 тысяч человек

И пусть градины были не слишком крупными, но крымчане искренне удивились таким осадкам. Тем более что обильные снегопады то и дело резко сменяло яркое южное солнце.

В Симферополе в течение дня видимость на дорогах тоже несколько резко снижалась из-за падающих с неба крупных снежных хлопьев, а на Ангарском перевале по пути на Южный берег Крыма сильный снегопад привел к образованию снежного наката и нескольким ДТП. В частности, на одном из участков трассы поперек узкой дороги повело и развернуло бензовоз.

По мнению метеорологов, град в середине декабря стал возможен из-за столкновения теплых и холодных воздушных масс - вторичные фронтальные холодные разделы сегодня несколько раз вторгались на полуостров. По данным Крымского гидрометеоцентра, до конца нынешней недели Крым будет находиться в области пониженного атмосферного давления. В пятницу местами еще пройдет небольшой дождь и мокрый снег, а ночью на отдельных участках дорог может образоваться гололедица. В выходные дни осадки постепенно прекратятся. В пятницу 14 декабря ожидается температура воздуха в Крыму ночью около нуля градусов, а днем плюс 4-6.

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