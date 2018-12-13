Весенние солнечные дни, приподнятое настроение и праздничная музыка - с этим многие десятилетия ассоциируется у нас День Победы. А еще с надевшими боевые и трудовые ордена ветеранами войны на улицах: именно благодаря подвигу этих людей страна уже многие десятилетия живет и работает на своей земле под мирным небом.

Надежда Покузиева: О наградах на фронте не думали - мы просто хотели дать отпор захватчикам. Фото: Олег Сергеев

Не следует, однако, думать, что в другое время года, вне торжественных мероприятий и памятных дат, когда эта тема отходит на второй план, защитники Отечества остаются без должного внимания. Вот лишь два конкретных примера того, как помогают на Кубани нашим ветеранам в решении насущных вопросов.

Свое 16-летие Надя Чередниченко встретила 24 июня 1941 года, когда уже два дня полыхала война. Перед ней девушка как раз получила свидетельство об окончании курсов медсестер в родном городе Лебедине Сумской области Украины, что очень пригодилось, когда в 17 лет она пошла на фронт добровольцем. Надю направили в эвакогоспиталь, где с 1943 по 1946 год она официально числилась библиотекарем, хотя на деле выполняла обязанности и медсестры, и санитарки, и парикмахера.

Полевой госпиталь обычно располагался недалеко от передовой, поэтому снаряды и мины рвались практически под его окнами. А во время ожесточенных боев раненых поступало столько, что их попросту некуда было класть.

- Медперсонал тогда не спал сутками: только оказав помощь всем, могли позволить себе прикорнуть где-то в уголке. Не счесть, сколько бойцов пришлось перенести на своих плечах: сначала в перевязочный пункт, затем - в палатку. А когда и там места не хватало, раненых укладывали прямо на пол, подстелив солому.

От громадных для девичьего организма нагрузок и постоянных простуд у Нади воспалились ноги, и она слегла на несколько недель. Но сразу после выздоровления вернулась к своим обязанностям. С госпиталем медсестра прошла Украину, Польшу - до самой Германии, а День Победы встретила в немецком городе Беутен. К тому времени Надежда уже была награждена орденом Отечественной войны II степени.

А замуж медсестра вышла за раненого, которого сама выходила, практически спасши его от верной смерти. Петр Никанорович Покузиев из казаков, до войны жил в станице Кубанской Апшеронского района. Сюда и прибыли молодые после демобилизации, построили дом, обзавелись хозяйством, вырастили двух сыновей.

Покузиева более 30 лет заведовала сельской библиотекой, обустройству которой они с мужем отдали много сил и времени. Книжный фонд собирали долго и тщательно, в результате их библиотека всегда считалась одной из лучших в районе. Надежда Федосеевна удостоена медалей "За трудовое отличие", "За доблестный труд", "Ветеран труда" и еще многих наград.

Кроме того, многие годы Надежда Покузиева занимала пост заместителя председателя местного исполкома, была депутатом сельского и районного Советов, заслужив благодарность земляков за добрые дела и отзывчивость.

Увы, невзгоды военных и послевоенных лет дали о себе знать: Надежде Федосеевне присвоена первая группа инвалидности.

- Сейчас мне трудно передвигаться даже на костылях, - говорит ветеран. - Поэтому огромное спасибо социальным работникам за поддержку. Я также получаю всю необходимую медицинскую помощь, вплоть до лечения в краевом госпитале.

Несколько лет назад за счет средств федерального бюджета для Покузиевой как для ветерана Великой Отечественной войны была приобретена двухкомнатная благоустроенная квартира в Апшеронске. Но жители станицы Кубанской землячку не забывают, приезжают ее навестить, часто звонят по телефону. Несмотря на почтенный возраст, она до сих пор интересуется делами земляков.

Надежда Федосеевна любит общаться с молодыми людьми, интересно рассказывает им не только о войне, но и другие истории из ее насыщенной впечатлениями жизни. А еще у нее имеется написанный собственноручно "Наказ внукам и правнукам", в котором ветеран призывает юное поколение больше читать, интересоваться историей Родины, дорожить ею и любить свою землю. "Помните: очень дорого заплачено за свободу нашего Отечества", - заканчивает свое послание к потомкам Надежда Покузиева.

Люди, которые ковали Победу в Великой Отечественной войне, - наша гордость. И очень важно поговорить с ними именно сегодня, сказать спасибо за их дела и просто выслушать...

Геронтологический центр "Екатеринодар", открывшийся еще в 1966 году, расположен на улице Старокубанской, на берегу старого русла здешней реки. Его территория - настоящий парк: с елями, лиственницами, кустарниками и множеством цветов.

Среди более 400 пожилых людей и инвалидов здесь с 2005 года проживает Вера Николаевна Кузьмина, недавно отметившая свой 94-й день рождения.

"В "Екатеринодаре" хорошо лечат, все внимательные, заботливые, приветливые - от сестер и санитарок до директора"

Война застала семнадцатилетнюю Веру в Батайске, где она только-только окончила девять классов. В апреле 1942 года добровольцем ушла на фронт, получив направление в 74-й отдельный батальон воздушного наблюдения и оповещения 82-й дивизии ПВО. Пройдя с другими девушками ускоренные курсы радистов, Вера приступила к службе. На фото того времени - девчонки в военной форме, такие красивые, хрупкие, что их трудно представить с чем-то тяжелее дамской сумочки в руках.

Однако эти девушки и с личным оружием управлялись так, как надо, и успешно решали боевую задачу: круглосуточно наблюдали за воздушным пространством, чтобы своевременно оповещать зенитчиков о приближении врага.

- Первый увиденный мною фашистский "фокке-вульф" прошел над нами на бреющем полете. От страха хотелось кричать "мама", - вспоминает Вера Николаевна. - Но потом привыкла и к самолетам, и ко всем тяготам фронтовой службы. О себе и каких-то наградах не думали: мы просто хотели дать отпор захватчикам. На фронт шли целыми семьями, не исключение и моя - воевать также пошли трое старших братьев и отец.

Радистка роты связи участвовала в боях на косе Чушка в Керченском проливе, освобождала Кубань, Украину и Польшу. Победа застала боевого сержанта в польском городе Бельско-Бяла. О том, как она воевала, говорят награды: орден Отечественной войны II степени, медали "За боевые заслуги", "За оборону Кавказа" и другие.

После Великой Отечественной Вера Николаевна поступила в педучилище, сразу на четвертый курс, который окончила с отличием. Работала учителем начальных классов в краснодарской школе N 22 до 1983 года, тогда же ушла на пенсию. Ее по сей день навещают тогдашние "первоклашки", уже сами бабушки и дедушки.

Как инвалиду второй группы, Вере Николаевне посоветовали поселиться в геронтологическом центре, где созданы оптимальные условия для лечения и отдыха пожилых людей.

Вера Кузьмина, например, любит поэзию и обязательно участвует в тематических вечерах, которые часто проводятся здесь в литературно-музыкальном салоне.

- У нас есть также библиотека, концертный зал, где выступают молодежные творческие коллективы и профессиональные артисты. Регулярно показывают фильмы, - рассказывает Вера Николаевна. - Этот центр давно стал уже для меня родным домом. Чувствую себя здесь комфортно: лечат очень хорошо, все внимательные, заботливые, приветливые - от сестер и санитарок до директора. Пол в комнате - представьте только! - три раза в день моют. Холодильник, телевизор. Ну что еще надо?

Да вот оно - то, что еще необходимо Вере Николаевне: духи Dolce & Gabbana на полочке. Эти ветераны молодым фору дадут...

Справка

По данным краевого министерства труда и социального развития Кубани, сегодня в крае проживают 23 620 ветеранов и 13 083 члена семьи погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Инвалидам, имеющим военные травмы, кроме пенсии и иных мер социальной поддержки, предоставляемых по линии Пенсионного фонда РФ, органами социальной защиты населения предоставляется ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью. Сегодня ее получают 702 инвалида Великой Отечественной войны. В зависимости от группы инвалидности размер компенсации составляет от 3 586 до 17 934 рублей.

За счет средств краевого бюджета вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны выплачивается ежемесячное пособие, размер которого с первого января 2018 года составляет 634 рубля.

Из средств федерального бюджета с 2008 года обеспечены жильем 5852 ветерана Великой Отечественной войны, члена семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны. На эти цели выделено более семи миллиардов рублей.