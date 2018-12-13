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13.12.2018 13:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дайверы нашли 25-килограммовую кость мамонта на дне реки Тобол

Текст: Екатерина Призова
Уникальную находку привезли екатеринбургские дайверы из очередного путешествия на реку Тобол в Курганскую область - 25-килограммовую плечевую кость мамонта.

Такие крупные и хорошо сохранившиеся фрагменты скелета находят нечасто. На кости видны следы зубов, оставленные хищниками, которые, видимо, решили поживиться погибшим животным.

"Возраст останков, предположительно, 40-50 тысяч лет", - сказал в интервью "Вестям" опытный дайвер, член Русского географического общества Сергей Кондрашин.

Участок реки, где была сделана эта находка, дайверы прозвали "парком юрского периода": здесь на небольшой глубине (всего около трех метров) сохранились сотни фрагментов останков древних бизонов, носорогов и пещерных львов.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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"Река в том месте делала изгиб, поворачивала, и старых больных животных смывало водой", - поясняет Кондрашин.

Уральские дайверы, кстати, давно разведали эту костяную линзу: аномально-большое скопление фрагментов вымерших зверей нашли в 2004 года. Оказалось, такое место единственное в Европе. С тех пор команда исследователей ежегодно посещает "кладбище" и пополняет музейные коллекции новыми редкими экземплярами: череп широкорогого бизона, нижняя челюсть мамонта, кости сайги, бизона, пещерного льва, лошади.

В январе 2015 года на дне реки нашли фрагмент керамического сосуда эпохи неолита, на тонкой стенке которого сохранили следы обжига на костре. "Это помогло открыть новую, ранее неизвестную стоянку древнего человека", - говорят дайверы.

Костяная линза находится в месте с сильным течением. С одной стороны, это означает, что нырять здесь могут только профессионалы. А с другой, благодаря этому каждый год открываются все новые слои. Вот, например не так давно река размыла мягкие отложения и обнажила участки дна древнего моря с идеально сохранившимися окаменевшими зубами акул, скатов, позвонками костистых рыб и раковинами.

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