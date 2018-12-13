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13.12.2018 15:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Дмитрий Артюхов включен в состав Госкомиссии по развитию Арктики

Текст: Елена Панова
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа включен в новый состав Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Возглавил комиссию Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Заместителем председателя назначен министр природных ресурсов и экологии России, экс-губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин. Постановление и распоряжение о новых назначениях подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Вместе с Дмитрием Артюховым в обновленный состав Государственной комиссии вошли руководители федеральной исполнительной власти, губернаторы регионов России, полностью или частично входящих в состав арктической зоны, специалисты и эксперты из различных государственных органов, научных и общественных организаций. В общей сложности - 36 человек. Комиссия обеспечивает взаимодействие различных ветвей власти - от федеральной до муниципальной при решении задач, касающихся развития арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что новая госкомиссия станет меньшей по численности, но ее работа будет более интенсивной в связи с масштабностью задач.

Опрошенные "Российской газетой" эксперты считают закономерным включение Дмитрия Артюхова в состав Государственной комиссии по развитию Арктики. Так, в частности, заместитель исполнительного директора Центра развития гражданских инициатив ЯНАО, политолог Кирилл Истомин отмечает:

- Сегодня растет интерес в целом к арктической зоне страны, а Ямал - один из ведущих регионов Арктики, здесь реализуются мегапроекты стратегически важные для России и всего мира, поэтому совершенно логично, что глава Ямала включен в состав комиссии. И можно быть уверенным, что профессионализм и энергия Дмитрия Артюхова внесут свой значимый вклад в работу Госкомиссии.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
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Включение Дмитрия Артюхова в состав комиссии совпало по времени с еще одним значимым событием последних дней на Ямале. 11 декабря произошел запуск третьей очереди завода по производству сжиженного природного газа Ямал-СПГ, таким образом, завод вышел на проектную мощность и будет выпускать 16,5 миллиона тонн СПГ ежегодно.

Кроме того, в это же время в Салехарде проходил международный циркумполярный конгресс СМИ "Арктический медиамир", собравший больше 200 журналистов, ученых, политиков из 25 стран мира. Форум стал еще одним доказательством того, что к Арктике в целом и Ямалу в частности приковано внимание не только российской, но и мировой общественности. Сам глава Ямала в ходе форума отметил.

- Сегодня Ямал - это северный форпост российского государства, энергетическое сердце нашей страны. Здесь живут стойкие и мужественные люди. Здесь трепетно охраняют культуру коренных малочисленных народов Севера и реализуют уникальные промышленные проекты, аналогов которым нет в мире. Арктика сегодня - это месторождение новостей и оно действительно неисчерпаемо, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Ямал - тепло российской Арктики
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