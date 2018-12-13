Ровно 15 лет назад, в декабре 2003 года, с третьего газового промысла Заполярного месторождения на Ямале подали в магистраль первый газ. Этот момент ознаменовал пуск в эксплуатацию всего газового гиганта. С тех пор на "тройке" добыли почти полтриллиона кубометров метана. И мощности с годами даже подросли - прежде всего за счет пуска дожимной компрессорной станции и расширения фонда сеноманских скважин.

Заполярное месторождение открыто в 1965 году - это был первый газовый "триллионник" Ямала. Позже геологи чуть ли не каждый год били рекорды: Медвежье, Ямбургское, Уренгойское. Все они расположены поближе к Большой земле, где находились основные потребители, потому разработка началась с них. Очередь до Заполярного дошла в 90-х годах прошлого века, когда прежние гиганты начали постепенно истощаться. Для "Ямбурггаздобычи" (сегодня "Газпром добыча Ямбург") этот проект стал вторым после Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Сеноманская залежь - плотная, мощная, богатая запасами. Ее решили осваивать силами трех огромных промыслов. Первенец - ГП-1С - шел тяжелее всего: мало опыта, сложное время, финансовые проблемы по всей стране. Однако в 2001-м газ Заполярки был подан в магистраль. Через год заработал второй сеноманский промысел. А в 2003-м запустили и ГП-3С.

- Как будто вчера это было, - вспоминает электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Александр Поплаухин. - Работали много, трудились одной большой семьей, делали одно дело, не жалели себя. Александр Юрьевич Корякин (первый начальник ГП-3С, сегодня - генеральный директор предприятия "Газпром добыча Уренгой". - Прим. ред.) управлял процессом. Он создал команду, которая работала очень качественно. К тому же проверки проводились жесткие. И до сих пор все работает безаварийно.

- Да, 15 лет словно 15 минут пролетели. Время быстро идет, когда есть, чем заниматься, - подтверждает заместитель начальника ГП-3С Марс Исхаков.

Все промыслы Заполярного месторождения современные, автоматизированные, со схожей технологией подготовки газа к подаче в магистраль. Фактически они представляют собой тесно связанный производственный комплекс. В 2010 году здесь расширили фонд скважин, а в 2017-м наступила эра компрессорной добычи, когда газ из пласта выталкивают наверх при помощи воздуха, закачиваемого в скважину.

- Промысел вступил в пору зрелости, - объясняет начальник ГП-3С Вадим Соммер. - В среднем он эксплуатируется 30-35 лет.

Первую дожимную компрессорную станцию построили и ввели в строй на дальнем от входа в магистраль промысле, на "тройке". Это было самое значительное изменение за историю существования производства: площадь, а также количество оборудования сразу удвоились, коллектив вырос в полтора раза. Поэтому треть сотрудников ГП-3С сегодня - новички. Однако совместная работа на строительстве, при настройке и отладке оборудования позволила новым сотрудникам быстрее влиться в коллектив.

- Сам факт нового строительства нас сплотил, - уверен инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов Сергей Латерцев, который нынешним летом перевелся с Ямбургского месторождения. - Несмотря на недавний переход, знаком со многими, потому что в структуре предприятия тружусь более 20 лет.

В ближайшие годы на Заполярном намерены работать не только с имеющимся оборудованием и фондом скважин. Например, после планируемой опытно-промышленной разработки наверняка придет черед и промышленного освоения туронских залежей Заполярного месторождения. Они лежат выше сеномана, ближе к поверхности, но этот газ добывать сложней. По имеющимся расчетам, для освоения турона будет максимально использована инфраструктура сеноманских газовых промыслов, в том числе и "тройки".