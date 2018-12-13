Гериатрическое отделение открылось в больнице "РЖД-Медицина" на Урале

Первое гериатрическое отделение для оказания медицинской помощи пожилым людям открылось в Нижнем Тагиле. Оно создано на базе Поликлиники №3 (станция Старатель) - структурного подразделения НУЗ "Дорожная больница на станции Свердловск-Пассажирский ОАО "РЖД".

Учреждение сети "РЖД-Медицина" в соответствии с решением Минздрава Свердловской области будет оказывать специализированную помощь жителям Нижнего Тагила и близлежащих населенных пунктов, входящих в Горнозаводской и Северный управленческие округа Свердловской области. Первые 40 пациентов уже прошли лечение, до конца года по заявке ТФОМС планируется оказать необходимые медицинские услуги еще 40 пожилым гражданам.

В отделении на 20 коек граждане могут получить консультацию терапевта и узких специалистов (оториноларинголога, офтальмолога, психолога, невролога), пройти обследование, медикаментозное и физиолечение с учетом индивидуальных возрастных особенностей. Все услуги оказываются бесплатно, по полису ОМС. Решение о направлении пациента в гериатрическое отделение принимают врачи в поликлиниках по месту жительства.

Участие учреждений сети "РЖД-Медицина" в реализации территориальных программ оказания гражданам бесплатной медицинской помощи ведется в рамках соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения между ОАО "РЖД" и Минздравом России. Оно предполагает использование хорошо оснащенных больниц и поликлиник компании для улучшения здоровья населения, повышения трудового долголетия и продолжительности жизни россиян.

Как отмечает начальник Свердловской дирекции здравоохранения - структурного подразделения Центральной дирекции здравоохранения - филиала ОАО "РЖД" Николай Юй, у сети учреждений "РЖД-Медицина" накоплен успешный опыт по оказанию медицинской помощи ветеранам железнодорожного транспорта. Ведомственные медучреждения владеют уникальными методиками, ориентированными на данную возрастную категорию, а также необходимыми материально-техническими ресурсами. "Дорожная больница на станции Свердловск-Пассажирский" - одно из ведущих негосударственных учреждений здравоохранения области со всеми видами амбулаторно-поликлинической, консультативно-диагностической, стационарной специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Развитие на ее базе спектра медицинских услуг для пожилых граждан с учетом их возрастных особенностей будет способствовать увеличению продолжительности жизни населения.

Пресс-релиз предоставлен Службой корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"