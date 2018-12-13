На Ямале трехлетний мальчик погиб в стиральной машине

Трагический несчастный случай расследуют правоохранительные органы Ямала. В городе Губкинский трехлетний мальчик залез в стиральную машинку и погиб.

По информации пресс-службы Следственного комитета, это произошло ночью 13 декабря. О случившемся сообщили работники "скорой": их вызвали родители погибшего ребенка. Прибывшие на место медики обнаружили в квартире тело ребенка.

"Следователи опросили супругов. По их словам, они проснулись ночью и увидели, что их сына нет в кровати. Стали его искать, и нашли в барабане автоматической стиральной машины", - рассказали в СК.

По результатам судмедэкспертизы, причиной смерти мальчика стала асфиксия.

Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка.