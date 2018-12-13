Новости

Тарифы на интернет в Москве изменились из-за "тяжелого" видео 11:04
МИД: Отношение к Бутиной в США напоминает "средневековую инквицизицую" 11:02
В Ингушетии по факту нападения на силовиков возбудили дело 11:00
Трейлер: Мадс Миккельсен выживает в Арктике в исландском триллере 10:58
Пушков: Резолюция Европарламента по "Северному потоку-2" не критична 10:40
Боксер Усик обещал защитить монахов Киево-Печерской лавры от захвата 10:38
Российские ракетоносцы в Венесуэле попали на спутниковые снимки 10:36
Россельхознадзор снял запрет на ввоз продукции ряда предприятий Беларуси 10:30
Ростуризм: Данных о пострадавших при крушении поезда в Турции россиянах нет 10:30
Семь человек задержаны по подозрению в финансировании терроризма 10:25
Во Франции погиб участник протестов "желтых жилетов" 10:22
Renault избавится от бюджетных Logan и Sandero 10:19
На западной границе России появились новые танки 10:18
Полиция Австрии не подтвердила обвинения в адрес биатлонистов РФ 10:07
В Турции увеличилось число жертв крушения поезда 10:02
Генпрокурор Беларуси: Виновным в коррупции снисхождения не будет 10:00
В Московском театре сатиры скончался мужчина 09:53
В Ингушетии установили личности напавших на силовиков 09:43
В Уфу вернулись туристы "Жемчужной реки" 09:27
В Турции появилось космическое агентство 09:24
Какие темы обсудят в Бресте на заседании Совмина Союзного государства 09:13
В Турции при ЧП с поездом погибли не менее четырех человек 08:50
Большой кроссовер Volkswagen получил в России новые опции и подорожал 08:42
Чем покоряет меломанов Большой театр Беларуси 08:29
Во Вьетнаме 14 человек стали жертвами наводнения 07:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
ВС разъяснил, можно ли на материнский капитал купить часть квартиры
ВС разъяснил, можно ли на материнский капитал купить часть квартиры
13.12.2018 09:23
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дело для души

Социальное предпринимательство развивается в регионе при поддержке государства
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО №7743 (280)
В уходящем году на Среднем Урале создано 14 новых субъектов малого предпринимательства, реализующих социальные бизнес-проекты, еще почти четыре десятка инициатив претендуют на финансовое содействие со стороны власти.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Пошив инновационных костюмов для реабилитации детей с ДЦП можно с полным основанием назвать успешным социальным бизнес-проектом. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Пошив инновационных костюмов для реабилитации детей с ДЦП можно с полным основанием назвать успешным социальным бизнес-проектом. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Прибыль не гарантирована

Свердловская область первой из регионов УрФО стала участником федерального проекта развития социального бизнеса. В феврале 2018-го при областном фонде поддержки предпринимательства был создан Центр инноваций социальной сферы.

- Главные задачи этой структуры - помочь бизнесу увидеть свободную нишу, социальную проблему и понять, реально ли в этом направлении реализовать коммерческий проект, который приносил бы пользу землякам и какую-то прибыль предпринимателю. Показать перспективу, обучить практической стороне ведения дела, - объяснил суть проекта директор фонда Илья Сулла.

Фото: tok_media/instagram.com
Видео: Уралец устроился на работу в детдом ради дочери

Для желающих открыть социальный бизнес, а попробовать себя на этом поприще решили более тысячи уральцев, были проведены обучающие семинары, мозговые штурмы, введен институт наставничества. К проекту проявили интерес и бизнесмены, работающие в этой сфере не первый год.

- Свой бизнес - помощь семьям с лежачими больными - я затеяла девять лет назад. Действовала больше по наитию, очень не хватало поддержки. И не только инвестиций или льготных кредитов. Любой социальный проект делается с душой, и очень важно, чтобы власти научились нас слушать и поддерживать хотя бы организационно: помочь найти помещение, связаться с руководством заводов, - говорит Светлана Толстикова, социальный предприниматель из Каменска-Уральского.

После обучения и генерации идей у Светланы зародился новый проект - создание гостиницы для лежачих пациентов, чьи родственники вынуждены на время уехать из дома. Перспективными и достойными финансовой поддержки в Свердловской области признаны и другие проекты: производство безглютенового хлеба, создание центров реабилитации для детей-инвалидов, лечение неврозов при помощи звука, туристическая программа для людей с ограниченными возможностями здоровья... Всего в отборе участвовало более 50 социально значимых идей.

Огласите весь список

При всей широте замыслов главная проблема развития социального бизнеса заключается в том, что в стране до сих пор нет нормативной базы, регулирующей столь непростую сферу. Нет даже четкого определения этого явления в Гражданском кодексе. Десятилетиями считалось, что деятельность в социальной сфере - прерогатива либо госструктур, либо некоммерческих организаций, под которые была разработана система грантов, действующая до сих пор. Варианты поставить помощь больным, престарелым и детям на коммерческую основу не то чтобы отвергались, но широко не поддерживались, идея волонтерства и полного бескорыстия в этой сфере перевешивала.

Десятилетиями считалось, что деятельность в социальной сфере - прерогатива либо госструктур, либо некоммерческих организаций, но не бизнеса

Но, как показала практика, в том числе зарубежная, малые предприниматели способны работать гораздо эффективнее в области медицинской реабилитации, образования, соцзащиты, экологии. При этом важно ввести четкие, закрепленные законодательно определения и критерии, чтобы вовремя распознать "грантоедов", желающих озолотиться под прикрытием социальных проблем. Таких примеров, к сожалению, тоже хватает.

- Сейчас на федеральном уровне рассматривается законопроект, в котором обозначен статус социального бизнесмена - это поправки к 209-ФЗ " О поддержке предпринимательства". Там, в частности, предлагается установить некоторые ограничения. К примеру, чтобы попасть в реестр социальных предпринимателей и рассчитывать на поддержку государства, необходимо 60 процентов прибыли пускать на развитие предприятия, - поясняет Илья Сулла.

Региональные проекты в сфере социального предпринимательства были запущены "впереди паровоза", и теперь опыт их реализации можно использовать, в том числе при формировании законодательной базы.

Кресло первого

Уральцам уже есть чем поделиться с коллегами. Так, еще в 2011 году на выставке "Иннопром" президенту РФ показали социально значимую продукцию - кресло-трансформер для инвалидов, выпущенное на малом предприятии Евгения Крупина. Продукт признали инновационным, фонд Сколково пообещал финансовую поддержку.

Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Мамам увеличат выплаты

Сейчас Крупин признает: несмотря на всероссийскую славу, благоприятные условия и обещанные инвестиции, бизнес его все равно развивался не без проблем. Главная из них - занять место на рынке, где господствовали два госпредприятия, выпускающих изделия для реабилитации. Сфера эта держится на госзаказах, и малому предпринимателю потеснить гигантов, даже имея инновационную продукцию, нелегко. После очередного экономического кризиса Крупин даже хотел бросить дело, но помогла моральная поддержка бывшего губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Зато сейчас предприниматель поставляет реабилитационные средства в 71 субъект РФ. Летом нынешнего года он был удостоен "Золотого Гермеса" - награды Российского союза промышленников и предпринимателей. Евгений входит в рабочую группу, отвечающую за развитие индустрии технических средств реабилитации для детей-инвалидов при Минпромторге России.

- В социально ответственном бизнесе без общественной деятельности никак не обойтись, - признается сам предприниматель.

Справка РГ

В этом году проект работал в четырех городах Свердловской области: Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Новоуральске и Первоуральске, в 2019-м к ним присоединятся еще пять территорий. Как отмечают в министерстве инвестиций и развития Свердловской области, лучшие перспективы в тех городах, где крупные промышленные холдинги пообещали поддержать социальные бизнес-проекты.

Между тем

В 2019 году на развитие предприятий малого и среднего бизнеса в Свердловской области будет потрачено более 1,27 миллиарда рублей. Большую часть этих средств предоставит федеральный бюджет, а 115 миллионов на правах софинансирования - региональная казна. Эти деньги пойдут на беспроцентные займы, обучение начинающих бизнесменов и другие инструменты поддержки. Особое внимание, как уверяют представители регионального правительства, будут уделять развитию социального бизнеса.

Экономика Бизнес Малый бизнес Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД: Отношение к Бутиной в США напоминает "средневековую инквицизицую"
Полиция задержала родственников страсбургского террориста
Кремль оценил американскую резолюцию против "Северного потока - 2"
Истребитель упал в океан во время учений нацгвардии США на Гавайях
Тереза Мэй сохранила премьерский пост