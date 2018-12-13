В уходящем году на Среднем Урале создано 14 новых субъектов малого предпринимательства, реализующих социальные бизнес-проекты, еще почти четыре десятка инициатив претендуют на финансовое содействие со стороны власти.

Прибыль не гарантирована

Свердловская область первой из регионов УрФО стала участником федерального проекта развития социального бизнеса. В феврале 2018-го при областном фонде поддержки предпринимательства был создан Центр инноваций социальной сферы.

- Главные задачи этой структуры - помочь бизнесу увидеть свободную нишу, социальную проблему и понять, реально ли в этом направлении реализовать коммерческий проект, который приносил бы пользу землякам и какую-то прибыль предпринимателю. Показать перспективу, обучить практической стороне ведения дела, - объяснил суть проекта директор фонда Илья Сулла.

Для желающих открыть социальный бизнес, а попробовать себя на этом поприще решили более тысячи уральцев, были проведены обучающие семинары, мозговые штурмы, введен институт наставничества. К проекту проявили интерес и бизнесмены, работающие в этой сфере не первый год.

- Свой бизнес - помощь семьям с лежачими больными - я затеяла девять лет назад. Действовала больше по наитию, очень не хватало поддержки. И не только инвестиций или льготных кредитов. Любой социальный проект делается с душой, и очень важно, чтобы власти научились нас слушать и поддерживать хотя бы организационно: помочь найти помещение, связаться с руководством заводов, - говорит Светлана Толстикова, социальный предприниматель из Каменска-Уральского.

После обучения и генерации идей у Светланы зародился новый проект - создание гостиницы для лежачих пациентов, чьи родственники вынуждены на время уехать из дома. Перспективными и достойными финансовой поддержки в Свердловской области признаны и другие проекты: производство безглютенового хлеба, создание центров реабилитации для детей-инвалидов, лечение неврозов при помощи звука, туристическая программа для людей с ограниченными возможностями здоровья... Всего в отборе участвовало более 50 социально значимых идей.

Огласите весь список

При всей широте замыслов главная проблема развития социального бизнеса заключается в том, что в стране до сих пор нет нормативной базы, регулирующей столь непростую сферу. Нет даже четкого определения этого явления в Гражданском кодексе. Десятилетиями считалось, что деятельность в социальной сфере - прерогатива либо госструктур, либо некоммерческих организаций, под которые была разработана система грантов, действующая до сих пор. Варианты поставить помощь больным, престарелым и детям на коммерческую основу не то чтобы отвергались, но широко не поддерживались, идея волонтерства и полного бескорыстия в этой сфере перевешивала.

Десятилетиями считалось, что деятельность в социальной сфере - прерогатива либо госструктур, либо некоммерческих организаций, но не бизнеса

Но, как показала практика, в том числе зарубежная, малые предприниматели способны работать гораздо эффективнее в области медицинской реабилитации, образования, соцзащиты, экологии. При этом важно ввести четкие, закрепленные законодательно определения и критерии, чтобы вовремя распознать "грантоедов", желающих озолотиться под прикрытием социальных проблем. Таких примеров, к сожалению, тоже хватает.

- Сейчас на федеральном уровне рассматривается законопроект, в котором обозначен статус социального бизнесмена - это поправки к 209-ФЗ " О поддержке предпринимательства". Там, в частности, предлагается установить некоторые ограничения. К примеру, чтобы попасть в реестр социальных предпринимателей и рассчитывать на поддержку государства, необходимо 60 процентов прибыли пускать на развитие предприятия, - поясняет Илья Сулла.

Региональные проекты в сфере социального предпринимательства были запущены "впереди паровоза", и теперь опыт их реализации можно использовать, в том числе при формировании законодательной базы.

Кресло первого

Уральцам уже есть чем поделиться с коллегами. Так, еще в 2011 году на выставке "Иннопром" президенту РФ показали социально значимую продукцию - кресло-трансформер для инвалидов, выпущенное на малом предприятии Евгения Крупина. Продукт признали инновационным, фонд Сколково пообещал финансовую поддержку.

Сейчас Крупин признает: несмотря на всероссийскую славу, благоприятные условия и обещанные инвестиции, бизнес его все равно развивался не без проблем. Главная из них - занять место на рынке, где господствовали два госпредприятия, выпускающих изделия для реабилитации. Сфера эта держится на госзаказах, и малому предпринимателю потеснить гигантов, даже имея инновационную продукцию, нелегко. После очередного экономического кризиса Крупин даже хотел бросить дело, но помогла моральная поддержка бывшего губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Зато сейчас предприниматель поставляет реабилитационные средства в 71 субъект РФ. Летом нынешнего года он был удостоен "Золотого Гермеса" - награды Российского союза промышленников и предпринимателей. Евгений входит в рабочую группу, отвечающую за развитие индустрии технических средств реабилитации для детей-инвалидов при Минпромторге России.

- В социально ответственном бизнесе без общественной деятельности никак не обойтись, - признается сам предприниматель.

Справка РГ

В этом году проект работал в четырех городах Свердловской области: Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Новоуральске и Первоуральске, в 2019-м к ним присоединятся еще пять территорий. Как отмечают в министерстве инвестиций и развития Свердловской области, лучшие перспективы в тех городах, где крупные промышленные холдинги пообещали поддержать социальные бизнес-проекты.

Между тем

В 2019 году на развитие предприятий малого и среднего бизнеса в Свердловской области будет потрачено более 1,27 миллиарда рублей. Большую часть этих средств предоставит федеральный бюджет, а 115 миллионов на правах софинансирования - региональная казна. Эти деньги пойдут на беспроцентные займы, обучение начинающих бизнесменов и другие инструменты поддержки. Особое внимание, как уверяют представители регионального правительства, будут уделять развитию социального бизнеса.