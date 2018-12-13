Таможня в Кольцово увеличила товарооборот на 62 процента

Более 70 миллионов почтовых отправлений прошло через Кольцовскую таможню в Екатеринбурге в 2018 году. По словам ее начальника Анатолия Тимощенкова, в результате товарооборот увеличился на 62 процента.

Львиную долю (99 процентов) "добавочного трафика" составила интернет-торговля. Посылки из Китая с одеждой, обувью, электроникой и различными аксессуарами стали чрезвычайно популярны у россиян. Их доставляют всеми возможными видами транспорта.

Одновременно таможенники отметили и рост нарушений. Всего зарегистрировано 440 тысяч подобных происшествий. Только попыток ввоза контрафактной продукции зафиксировано почти в три раза больше: 3 тысячи случаев в 2018 году вместо одной тысяч 200 в 2017-м. Чаще всего незаконно пытаются провезти холодное оружие, сильнодействующие лекарственные препараты. Причем нередко физлица действуют не по злому умыслу, а по незнанию, которое, однако, не освобождает от ответственности.