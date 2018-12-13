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13.12.2018 09:24
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Памятник переедет

Ученые предложили новый механизм ГЧП для реновации городов
Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО №7743 (280)
Уральские ученые предложили Министерству культуры РФ способ сохранить одиночные памятники архитектуры: вывезти их на специальную музейно-историческую территорию. При этом инвестор, получивший участок в центре города под реновацию, обязан вложиться в перенос и реставрацию здания на новом месте.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Идея касается крупных городов, которые развивались как промышленные и не имеют такого количества туристических достопримечательностей, как Москва или Петербург.

- Существующие механизмы ГЧП (аренда или продажа за рубль и т.п.) работают не в полную силу из-за очень большого количества объектов культурного наследия (ОКН). В России их более 150 тысяч, в одном только Екатеринбурге - 500, а ГЧП затрагивает полсотни по всей стране, - констатирует Юлия Бердюгина, заместитель директора УралНИИпроект. - Мы хотим, чтобы наше культурно-историческое наследие выглядело прекрасно, было нашей гордостью, но на уход за ним требуются деньги. Обеспечить государственное финансирование всех зданий невозможно. Не секрет, что инвесторам неинтересно сохранять небольшие индивидуальные строения: они теряются в современной застройке, не привлекают внимание, часто разрушаются. Перемещение в такой ситуации может быть спасением.

Уход за памятниками недешев: обеспечить госфинансирование всех зданий невозможно

Архитекторы опирались на опыт Иркутска, точнее 130-го квартала, где часть домов действительно стояла веками, но есть и привезенные из других мест. В итоге получилась полноценная торгово-пешеходная улица, привлекательная для населения и бизнеса (владельцев магазинов, парикмахерских, кафе и т.п.).

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- Если государство и инвесторы совместными усилиями сформируют концепцию развития территории, куда вывозятся объекты одной эпохи, она наполнится смыслом, здесь расцветет туристическая, музейная, образовательная деятельность, - считает Юлия Бердюгина.

Переезд рекомендуется не всем памятникам, а только "третьей категории": по сути, это рядовая городская застройка, которая дорога местным жителям, но статус ее неочевиден, а в масштабах России имеется много аналогов. Речь идет не только о деревянном зодчестве (к слову, в Екатеринбурге был такой опыт при подготовке к ЧМ-2018), но и о каменных особняках XIX века - современные технологии позволяют сделать это без ущерба для памятника. Понятно, потребуется экспертиза, качественная проектно-сметная документация, но лиха беда начало. Даже ФЗ-73 об охране ОКН говорит, что памятники допустимо переносить, если есть угроза их утраты. Более того, в 2017 году Минкультуры РФ выносило на общественное обсуждение идею передать согласование перемещения ОКН регионального значения субъектам РФ. В этом случае создание новых "Нижних Синячих" (уральский музей-заповедник крестьянских усадеб XVII-XIX веков под открытым небом) заметно упростится.

Мнение

Дмитрий Верховский, руководитель мастерской Генплана Москвы:

- Многие документы в сфере охраны памятников имеют конфликтный характер и не позволяют городам развиваться. ФЗ-73 написан не для собственников и инвесторов: непонятно, как развивать такие объекты, выводить на торги, привлекать средства. Для формирования рынка сохранения ОКН нужен свободный доступ к информации для инвесторов, единая федеральная база. К тому же требуется систематизировать льготы: они необходимы, пока идет реставрация и невозможно получать доход от объектов.

Культура Арт Архитектура Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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