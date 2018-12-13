В Свердловской области открылись сразу три "Кванториума"

Сегодня в Екатеринбурге и Первоуральске открылись три "Кванториума", в которых будет бесплатно обучаться более 1,5 тысячи детей от 12 до 17 лет. Таким образом Свердловская область приняла участие в марафоне открытий детских технопарков, который организовали Фонд новых форм развития образования и Министерство просвещения РФ. Он прошел в 25 регионах России, там появилось около 30 новых образовательных площадок.

- Три "Кванториума" - это только начало, - отмечает заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. - Наша задача добиться, чтобы на каждые 50 тысяч школьников в регионе работал один такой технопарк. Это и есть цифровое образование. Поэтому в ближайший год мы должны открыть еще 16 площадок на разных территориях области. Этот процесс хорошо стыкуется с указами президента и теми целями, что ставит региональный проект "Уральская инженерная школа" - подготовка профессиональных кадров для реального сектора экономики.

Детские технопарки "Кванториум" - это площадки дополнительного образования, оснащенные самым современным оборудованием. Например, один из "Кванториумов", созданных по модели "стандарт" в Екатеринбурге, рассчитан на 800 посетителей и оснащен десятком лабораторий-квантумов: IT-квантум, Промробоквантум, Промдизайнквантум, VR/AR-квантум, Геоквантум, Хайтек-цех, Космоквантум, Шахматная гостиная. Процесс обучения здесь выстроен по проектному принципу: от теории к практике. За три года, что длится обучение, школьники должны освоить полный цикл создания инженерного продукта - от идеи до готового изделия.

На создание одной площадки требуется от 20 до 40 миллионов рублей. Но эти вложения многократно окупятся за счет тех кадров, что будут здесь подготовлены

- Это один из лучших механизмов профориентации, потому что на занятиях дети выполняют задачи, приближенные к производственным: проходят небольшую теорию, а потом сразу начинают проектировать, - подчеркивает директор Дворца Молодежи, выступающего региональным оператором проекта, Константин Шевченко. - На следующем этапе подключаются промышленники со своими реальными задачами. Я уверен, что выпускники, прошедшие обучение, в дальнейшем продолжат профессиональное образование и будут востребованы на современном производстве.

Еще две площадки - на базе Детской железной дороги в Екатеринбурге и Инновационного культурного центра в Первоуральске - созданы по модели "мини", подразумевающей дополнение действующих кружков новыми образовательными естественнонаучными и техническими направлениями. Так, на площадке юных железнодорожников 400 мальчишек и девчонок будут обучаться по четырем направлениям: промдизайн, дополненная и виртуальная реальность, IT с элементами ГЕО и Хайтек.

Павел Креков отмечает, что "Кванториумы" организованы по модели государственно-частного партнерства.

Среди индустриальных партнеров проекта - НПО автоматики, ЗиК, УОМЗ, холдинг Швабе, компания Samsung. Партнеры "Кванториумов" по модели "мини" - РЖД и группа ЧТПЗ

- На создание одной площадки требуется от 20 до 40 миллионов рублей, - уточняет он. - Но эти вложения многократно окупятся за счет тех кадров, что будут здесь подготовлены. Поэтому промышленники, которые уже сегодня нуждаются в специалистах, считают такие проекты хорошим вложением средств. Участвует и бюджет области.

По его словам, среди индустриальных партнеров проекта - НПО автоматики, ЗиК, УОМЗ, холдинг Швабе, компания Samsung. Партнеры "Кванториумов" по модели "мини" - РЖД и группа ЧТПЗ.

Создание сети детских технопарков стало частью стратегии региональных властей в области образования.

- В рамках программы "Уральская инженерная школа" мы создали центр "Золотое сечение", открываем детские технопарки "Кванториум", реализуем много других интересных проектов, - сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. - Мы даем школьникам стартовую площадку, их задача - использовать этот потенциал на сто процентов, чтобы добиться ярких побед в карьере и в жизни, преумножить славу родного города, региона и всей страны.

Справка "РГ"

Финансирование программы "Уральская инженерная школа" до 2020 года составит 3,5 миллиарда рублей. Основная задача проекта - подготовка технических специалистов, необходимых региональной экономике. Программа призвана стимулировать школьников и студентов получать инженерное образование, а также расширить взаимодействие учебных заведений и промышленных компаний.