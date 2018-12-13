В Курганской области объем незаконных рубок лесных насаждений за год вырос на 15 процентов, а доля ущерба от нелегальной заготовки древесины оказалась самой большой среди уральских регионов (в сравнении с доходом бюджета от лесной отрасли). Таковы результаты мониторинга системы ЛесЕГАИС.

Цифры вызывают вопросы

Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) запущена в 2015 году. Работает она примерно так же, как и программа, контролирующая оборот алкогольной продукции. В ЛесЕГАИС можно проследить движение каждого кубометра от места рубки до конечного потребителя пиломатериалов.

По данным департамента лесного хозяйства по УрФО, в Зауралье в ЛесЕГАИС зарегистрировано 248 юрлиц и 359 индивидуальных предпринимателей. Но нельзя утверждать, что список полный и в нем представлены все компании и ИП, имеющие дело с древесиной. Например, осенью активисты Народного фронта проверили в Кургане около десятка точек продаж пиломатериалов - половины из них в системе не оказалось. По мнению общественников, это говорит о существовании теневого рынка древесины.

Правда, в окружном департаменте оговариваются: если вы купили пиломатериалы, информацию об этой сделке в системе можно и не увидеть, ведь данные о мелких партиях разрешено вносить "оптом" за пять дней работы. Рейды общественников, по мнению специалистов, были бы более логичны и эффективны, если бы они проверяли крупных оптовиков.

Впрочем, с точки зрения лесного хозяйства Курганская область - вообще особый регион. Более 90 процентов лесфонда здесь передано в аренду. Причем 70 процентов - защитные леса, которые выполняют санитарно-гигиеническую, оздоровительную и другие функции: на таких территориях должны быть установлены особые требования к рубкам и лесовосстановлению. Отсюда - ряд системных проблем, начиная с учета древесины, заготавливаемой для собственных нужд, и заканчивая договорами субподряда и перенайма.

- Далеко не все арендаторы самостоятельно ведут заготовку, как это прописано в договорах, а перепоручают ее третьим лицам и подставным фирмам, - пояснил "РГ" начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Вячеслав Дробышев. - При этом предприниматели нередко изменяли параметры лесопользования, через судебные решения пытались снизить объемы бюджетных платежей. В итоге в отчеты курганских арендаторов зачастую попадают весьма сомнительные цифры.

Осенью активисты Народного фронта проверили в Кургане около десятка точек продаж пиломатериалов - половины из них в системе ЛесЕГАИС не оказалось

Получается, результаты мониторинга ЛесЕГАИС - лишь верхушка айсберга: показывая нестыковки в отчетности, система вскрывает серьезные организационные проблемы, порождает которые фактическое отсутствие лесной охраны, первичного контроля и, как следствие, неэффективное управление лесным фондом со стороны органов исполнительной власти, отмечает Дробышев.

Результат отсутствия порядка в отрасли - рост незаконных рубок. В 2017-м их объем превысил 4000 кубометров, увеличившись за год на 15 процентов. В 84 процентах случаев нарушителей не нашли - это самый высокий процент среди уральских регионов, причем годом ранее нераскрытых хищений было 75 процентов.

Обмануть ее нетрудно

Когда ЛесЕГАИС внедряли, ожидалось, что система если и не победит, то хотя бы снизит криминализацию отрасли. Но этого, похоже, пока не произошло. Вот свежий случай. 5 декабря полиция сообщила о задержании в Мишкинском районе "черных" лесорубов, вывозивших лес на двух КамАЗах. Партия оценивается экспертами в 700 с лишним тысяч рублей. Подозреваемых проверяют на причастность еще к девяти эпизодам, ущерб в сумме может составить несколько миллионов рублей.

По данным окружного ведомства, в прошлом году ущерб от незаконной заготовки древесины в Зауралье составил 55,4 миллиона, в 2016-м - 40,7. Для сравнения: доход, поступивший в федеральный бюджет от использования лесов в 2017 году - 105,6 миллиона рублей, в том числе от заготовки древесины - 90,94 миллиона.

Это только выявленные случаи. Сколько древесины на самом деле вырубают незаконно, сказать трудно. Учитывая, что Курганская область пограничная, ясно, что немало леса уходит за рубеж. Так, в начале осени сотрудники департамента лесного хозяйства вместе со следственным управлением на транспорте по УрФО выявили нарушения при поставке круглого леса через Казахстан конечному потребителю в Узбекистан. По системе ЛесЕГАИС было видно, что до границы дошла крупная партия древесины - 4000 кубометров, но предприниматель документально подтвердил лишь тысячу. Откуда излишки, объяснить не смог.

В департаменте подчеркивают, что ЛесЕГАИС - лишь мониторинговый инструмент. Сам по себе он не позволяет ловить расхитителей за руку, а по сути дает лишь поводы для анализа информации и проведения проверок.

Кстати, нарушители научились ловко обходить компьютерную систему: некоторые вообще не вносят данные или вносят недостоверные, и эта проблема характерна не только для Курганской области. Так, в Свердловской области предприниматель более двух лет назад получил лесной участок под инвестпроект в Артемовском городском округе, но местная администрация до сих пор не внесла в ЛесЕГАИС сведения о насаждениях на нем. В результате бизнесмен ничего не может сделать с лесом, потому что его транспортировка без регистрации в системе запрещена, зато наличие неучтенной древесины на арендованном участке становится лакомой приманкой для мошенников.

Сервер не справляется

Несмотря на то что ЛесЕГАИС исполнилось уже три года, идеальной ее работу пока не назовешь. В законодательстве есть пробелы, позволяющие не учитывать в системе древесину, заготовленную при геологоразведке, строительстве объектов инфраструктуры , на землях, не относящихся к лесному фонду. И это тоже не способствует росту точности учета.

Курганские арендаторы жалуются и на технические сбои в системе. По словам замдиректора по лесному хозяйству одного из местных предприятий Артура Тодорова, ЛесЕГАИС помогает увидеть, если лес кто-то ворует. Но может подвести законопослушного предпринимателя, потому что элементарно не справляется с потоком информации и в самый ответственный момент нередко зависает.

- В конце ноября у нас чуть не сорвалась сделка, - рассказал Тодоров. - Машина уже была готова к отправке, но мы не могли внести данные, потому что сервер оказался перегружен. Человек весь день просидел в ожидании, пока ему выпишут документы. Только в Курганской области около 40 арендаторов. А если все пользователи России одновременно туда зайдут? Надо увеличивать пропускную способность и налаживать техподдержку, которая тоже хромает.

Компетентно

Илья Половников, заместитель Курганского межрайонного природоохранного прокурора:

- В надзорной деятельности мы регулярно используем данные системы ЛесЕГАИС, но сделать однозначный вывод о совершении правонарушения только на их основе невозможно - требуется дополнительная проверка.Практика показывает: часто арендаторы, получив лесной участок, не осваивают его сами, а перепродают по более высокой цене. В результате лесовосстановительные работы не проводят ни арендатор, ни субарендатор, не обеспечивая на должном уровне охрану леса. Итог - стабильно высокий объем незаконных рубок. С начала года на территории области зарегистрировано 136 таких случаев, размер ущерба превысил 65 миллионов рублей. В 2018 году по искам природоохранной прокуратуры суды вынесли 13 решений о возложении на арендаторов обязанностей по проведению лесовосстановительных работ, уборки лесов от захламления, создания минерализованных полос и т.д.