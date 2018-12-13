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13.12.2018 17:30
Рубрика: Спорт

РФС признал Дзюбу игроком года

Текст: Данила Жиляев
Российский футбольный союз признал нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу лучшим игроком уходящего года. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Эта награда вручается РФС и издательским домом "Спорт-Экспресс" третий год подряд, ранее ее обладателями становились Федор Смолов и Квинси Промес. Лауреата определяет четыре группы выборщиков. Первую из них составляют 16 тренеров - как наставников команд премьер-лиги, так и легендарных представителей отечественного тренерского цеха. Во вторую группу вошли 16 топ-менеджеров - руководителей РФС, лиги и клубов. Третью группу составили 16 журналистов "Спорт-Экспресса". Наконец, четвертая группа - болельщики, которые могли голосовать за своих фаворитов на сайте издания в первой половине декабря.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Каждый из представителей первых трех групп должен был назвать пятерых игроков, распределив их по местам, за которые соответственно начислялись баллы - от пяти до одного с первого места по пятое. Болельщики же выбирали из 20 фамилий, представленных для голосования на сайте спортивного издания.

В итоге безоговорочным победителем стал один из героев сборной России на домашнем чемпионате мира-2018 Артем Дзюба, он набрал 279 баллов. Второе место с результатом 168 баллов занял голкипер Игорь Акинфеев, а замкнул тройку защитник Марио Фернандес - 138.

Любопытно, что в этот раз от голосования отказался главный тренер сборной России Станислав Черчесов, хотя в прошлом году он принимал участие в определении футболиста года. Но Станислав Саламович резонно заметил, что с его стороны было бы неправильно выбирать кого-то одного, когда успешное выступление сборной на ЧМ-2018 стало плодом усилий всей команды.
 

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