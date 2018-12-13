Министр образования указом президента разжалован до должности завкафедрой в вузе города Верхнеямска. Это - фабула нового сериала "Год культуры", который ТНТ решил до телевизионной премьеры показать в интернете.

Причем экс-министр (Федор Бондарчук) в глубинку едет не один, а с верным помощником Стасиком. В этой роли сразу и не узнаешь Риналя Мухаметова - звезду фильмов "Притяжение", "Временные трудности", "Без меня", сериалов "Три мушкетера", "Оптимисты" и других.

Риналь, вы могли себе представить в детстве, что будете работать, например, чиновником в системе образования?

Риналь Мухаметов: Нет, не мог, потому что мне это неинтересно. Я никогда не хотел стать президентом. Хотел - ветеринаром. Потом, когда понял, что профессия, представители которой относятся с любовью к собакам, называется кинолог, хотел стать кинологом: очень люблю собак. А затем после занятий тхэквондо в 9-м классе сел за ударные, и - все! Музыка раскрыла желание заниматься творчеством. Но чтобы стать чиновником - нет, никогда. У меня и не получилось бы.

Почему в сериале "Год культуры" ваш герой Стасик не бросает опального министра Сычева, от которого все отвернулись, и едет с ним в Верхнеямск?

Риналь Мухаметов: Такие, как он, - определенного рода люди, которые не могут без своей работы. На самом деле Стасик - сложный персонаж. Он кажется очень понятным, но я так его продумал, что он - некий "внутренний тремор" Сычева перед каждой сложностью. И у него есть желание работать, боязнь остаться не у дел. Министр Сычев для него - это и есть работа и все, что с ней связано.

Но он же мог найти другую работу себе в Москве?

Риналь Мухаметов: Видимо, не мог. Если относиться внимательно к тексту, там есть диалог, из которого это становится понятным. Сычев говорит: "А если я тебе скажу прыгнуть с обрыва в воду, ты прыгнешь?", и Стасик отвечает: "Так вы же тогда на Селигере так и сказали: если прыгнешь, я тебя на работу возьму. Вот я и прыгнул". Так что единственная опора Стасика - это Сычев, который дал ему возможность работать вместе с ним.

Я рад, что вхожу в ранг красивых парней, но для меня это - заслуга природы

Каково это - быть в кадре не в первой роли?

Риналь Мухаметов: Для меня это, наверное, первостепенно. Потому что так сложилось, что мои роли накладывают на меня "отпечаток" красавца. Конечно же, я рад, что вхожу в ранг красивых парней, но для меня это - заслуга природы. Даже заикание - это "заслуга природы", но я сам тоже ведь должен что-то сделать в жизни. Мне всегда было интересно играть именно персонажей-лидеров, которые становятся такими, потому что многое преодолевают. Не лидер, каких сейчас очень много, который всегда говорит умные речи, все знает, все умеет, за собой ведет и в любой ситуации себя спасет. Мне, наоборот, нравится играть героев сомневающихся, думающих.

Раз зашла речь о красоте, вы же понимаете, что будете красивым не всегда? Вот есть Мэттью МакКонахи, он был когда-то просто пляжным красавчиком, стал стареть и нашел себя в других ролях.

Риналь Мухаметов: Это зависит от того, останавливаешься ты в своем развитии либо нет. Если посмотреть на Бекхэма - он красавчик до сих пор. Стинг - в юности он был не очень, а к старости, наоборот, расцвел. Так же как и солист группы "Депеш Мод", он в молодости тоже был немного несуразен. Мне кажется, у меня такой же путь.

То есть вы сейчас "не очень"?

Риналь Мухаметов: Да. Со временем набираются определенные "душевные мышцы", и ты словно становишься тяжелее и к некоторым вещам подходишь осознаннее, и в этом вдруг проявляется какая-то правильная мужественность. То есть не юный сумбур, а именно мужественная позиция.

Вы человек, который гонится за красотой? Допустим, есть Игорь Костолевский, который всю жизнь придерживается диеты. Он очень красив до сих пор, но держит себя в строгих рамках.

Риналь Мухаметов: Если вы про спорт, то он будет всегда со мной, я его люблю. Если про уход за внешностью, то я сам по себе, априори, не могу выйти из дома мятым. Еще в школе я всегда был опрятным, чистым ребенком - меня так приучила мама. Я очень сильно злился, если меня кто-то случайно пачкает или ненароком встает на ногу.

Для меня общаться с людьми - каждодневный душевный спорт

Но на сцене же приходится валяться в воде, в грязи, в пыли, уже не говорю про кино.

Риналь Мухаметов: Это другое дело, там другие правила жизни. Но в реальности я привык, что вещь должна быть чистой. Это тоже определенная "заморочка", но когда я был маленьким, у мамы не было особо финансов, чтобы постоянно покупать новую одежду, и я очень сильно берег ту, что была. Еще и потому, что знал: мама расстраивалась, если я ее пачкал. Поэтому даже на улице я играл очень аккуратно.

Я впервые вас увидела в фильме "Искупление" Александра Прошкина и считаю, что это одна из лучших ваших ролей. Вы там по сюжету как бы оттеняете историю главной героини. И до сих пор в кино у вас много таких ролей - оттеняющих женские. Например, в фильмах "Холодное танго", где вы играете с Юлией Пересильд, "Без меня"... То есть вы словно выступаете в роли танцора, который выполняет поддержки, поднимает партнершу на определенную высоту. А что вы думаете про образ идеального партнера?

Риналь Мухаметов: Во-первых, мне это приятно, во-вторых, не каждый, наверное, на это способен. Не очень задумывался по этому поводу, но вообще спокойно к этому отношусь - просто каждый свою работу должен делать хорошо. А если рядом девушка, то ей нужно уделять максимальное внимание.

Вы джентльмен?

Риналь Мухаметов: Видимо, да. И опять же это мамино воспитание, потому что она мне говорила, что к женщине нужно относиться с уважением.

Есть ряд мужчин, которые говорят женщинам то, что они хотят услышать, и ведут себя с ними так, как те от них ожидают...

Риналь Мухаметов: Не знаю. Могу льстить и подстраиваться, только если вхожу в определенный образ. Но так - обычно промолчу, даже если вижу то, что мне не нравится. Все же мы разные, и каждый выбирает свое.

Прочла, что вам нравится Леонид Енгибаров.

Риналь Мухаметов: Он - моя путеводная звезда. Мне кажется, Енгибаров - один из немногих, кто на самом деле создавал мир клоунады. Он работал так тихонечко, но на самом деле на нем держалось вообще понятие советской клоунады. Мощной, именно с тем нутром, с которым она должна быть.

Почему сегодня не востребована пантомима? Когда-то были Енгибаров, Марсель Марсо...

Риналь Мухаметов: Почему? Пантомима востребована. Если посмотреть, например, на Джеймса Тьерре, в театральных кругах он очень даже известен.

Многие в них даже не знают, о ком вы говорите.

Риналь Мухаметов: Дело вкуса, потому что сейчас многое упростилось, мы не так красноречивы, не так много читаем, интернет изменил жизнь. Мы сидим на хип-хопе - там больше текстов, мало музыки хорошей. А раньше в большинстве своем слушали классику. Даже если вдруг у прохожих берут на улице какое-то интервью и спрашивают, например, что такое любовь, то советский человек очень высокопарно и творчески объясняет. А современные люди нет, потому что они вообще не умеют разговаривать, выстраивать диалог. Разговор стал настолько коротким...

Почему вы не остались в мире пантомимы и клоунады, с которого начинали?

Риналь Мухаметов: Потому что понял, что театр более размашист в плане актерского существования. Я неожиданно связал себя с музыкой. Мне нравится играть, петь. Раньше я думал, что клоунада была для меня способом избежать разговора. Такое глубокое самокопание.

Но это был идеальный выбор. Зачем понадобилось идти в другую сторону?

Риналь Мухаметов: Это мой вызов, я спортсмен по сути своей. Для меня это каждодневный душевный спорт - общаться с людьми, быть в кадре. Это новые виды знакомства. Это более эффективно, чем когда ты сидишь таким художником, который "пишет в стол".

Правильно понимаю, что музыка помогла вам избавиться от заикания?

Риналь Мухаметов: В большинстве своем. И театр.

Помню спектакль, где вы все пели, это был мюзикл...

Риналь Мухаметов: ..."Пробуждение весны". Музыка меня успокаивала, но в принципе если бы я остался в клоунаде, то этот путь был бы понятен. Это некая данность, я внутренне к этому готов, умею. А вот попробовать развивать себя в кино... Это же очень сложный жанр. И я хочу в кино как раз привносить и клоунаду, и пантомиму, и пластику, и остальное. И когда это проглядывается в персонажах и все это отмечают, мне это очень импонирует.

Как человек выбирает свою команду? Я бы сказала, что в театре вы в команде Серебренникова, а в кино - в команде Бондарчука. Это так?

Риналь Мухаметов: Если хотите, можно сказать и так. Просто я знаю, что многие считают меня каким-то подхалимом, но...

Главное, что вы сами себя таким не считаете.

Риналь Мухаметов: Не считаю. По одной простой причине: подхалимство и дружба - две разные вещи. К сожалению, многие этого уже не отличают в сегодняшнее время. Наверное, это такая закрытая позиция зависти и нежелания совершенствоваться.

А вам знакомо это чувство? Может быть, вы завидуете кому-то?

Риналь Мухаметов: На самом деле нет. Я радуюсь больше. Ставлю себя на место другого и, прежде чем что-либо сказать, много взвешиваю, смотрю, кто этот человек, через что он прошел. Я не могу не восхищаться своими коллегами...

Кем именно?

Риналь Мухаметов: Александром Горчилиным, Александром Петровым, Данилой Козловским, другими молодыми ребятами.

Многие бы, отвечая на мой вопрос, назвали бы либо великих стариков, либо тех, кого уже нет.

Риналь Мухаметов: Зачем? Они уже сделали свой путь. Часто мне говорят: вот молодое поколение уже не такое... Но мы другие, и это здорово!

Как вы готовились к роли человека с ДЦП в фильме "Временные трудности"?

Риналь Мухаметов: Для меня эта роль - важная работа, потому что это мой диалог с моими, если можно так сказать, "коллегами по цеху" - людьми с особенностями развития. Я через многое прошел именно с ними, и это дань уважения им, какой-то мой внутренний виват, мое рукопожатие, мои объятия через эту роль.

Но это было бы пошловато - сказать, что это история про меня. Это не про меня. Мне важно было показать, насколько это сильные люди, через что они проходят, потому что здесь все-таки другой жанр природного существования. Я не играл заикающегося человека. Если бы делал так, то просто был бы собой. Но здесь я играю человека с ДЦП по мироощущению. Это совсем другие люди. Понятно, что они тоже любят, чувствуют, видят... Просто их жизнь более сложна в бытовом плане. Я хочу поделиться с обычными людьми, насколько красивы те, другие.

Помимо "Притяжения-2" вы сейчас снимаетесь в фильме "Эбигейл" - тоже фэнтези. Случайно, что у вас в работах такой жанр?

Риналь Мухаметов: Безусловно, нет. Мне фэнтези нравится до такой степени, что я даже внутренне к себе это притягиваю. Я и в театре играю то и дело в этом жанре. Но некоторые люди снимают якобы честно и про сегодняшнее время, но показывают жизнь, которой на самом деле нет. Она либо какая-то причесанная, либо утрированно плохая. Много надуманного. Это чувство такта, адекватности по отношению к самому себе. В этом тоже важно не заиграться. Для меня роль в "Притяжении" была испытанием. Я не знал, примут или нет моего героя. Кто-то до сих пор пишет, что это абсолютно ни о чем. Кто-то видит в этом абсолютный смысл и считывает все то, что я закладывал в роль. У нас есть спектакль "Пастернак. Сестра моя жизнь", где нужно было играть Сталина. Но я вдруг решил сыграть не самого Сталина, а его бюст: в этом больше ужаса.

Чему вас научил Федор Бондарчук?

Риналь Мухаметов: Работать вопреки, несмотря на... Он же подвергается огромному количеству критики, но при этом не останавливается. Должен признаться, что испытываю к нему огромное дружеское уважение. Сюзанна, моя возлюбленная, сказала мне: мол, вы с Бондарчуком очень похожи. Не знаю... Видимо, в чем-то - да. На пресс-конференции по фильму "Год культуры" Бондарчуку задали вопрос про схожесть с его персонажем - чиновником из фильма "Два дня". Для меня эти два героя - разные. "Год культуры", по-моему, - это лучшая работа Федора Бондарчука. Потому что для меня этот проект - яркий показатель чистого жанра. В нем все работают именно в своих образах.

Между тем

На Индустриальных днях Недели российского кино в Лондоне Алексей Учитель как продюсер представил новый проект кинокомпании "Рок" - фильм "Битва", посвященный современным танцам. Это дебют одного из учеников Учителя Анара Аббасова, сделанный молодой перспективной командой. В фильме главную роль сыграл Риналь Мухаметов. По сюжету его герой после травмы полностью теряет слух. И снова перед зрителем - история преодоления, которая происходит на фоне таких танцевальных номеров, которым позавидует любое громкое телешоу на эту же тему.

Кстати

Хорошо смеется тот, кто президент

Федор Бондарчук на презентации сериала "Год культуры", а этот фильм - режиссерский дебют Тито Калатозишвили, правнука Михаила Калатозова, рассказал, что первую серию уже посмотрел президент. Владимир Путин сказал об этом Федору Бондарчуку на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Признался, что смеялся.

Блиц

Белый клоун или рыжий?

Риналь Мухаметов: Белый.

Что такое любовь?

Риналь Мухаметов: Любовь - это приятная работа.