Причем экс-министр (Федор Бондарчук) в глубинку едет не один, а с верным помощником Стасиком. В этой роли сразу и не узнаешь Риналя Мухаметова - звезду фильмов "Притяжение", "Временные трудности", "Без меня", сериалов "Три мушкетера", "Оптимисты" и других.
Риналь, вы могли себе представить в детстве, что будете работать, например, чиновником в системе образования?
Риналь Мухаметов: Нет, не мог, потому что мне это неинтересно. Я никогда не хотел стать президентом. Хотел - ветеринаром. Потом, когда понял, что профессия, представители которой относятся с любовью к собакам, называется кинолог, хотел стать кинологом: очень люблю собак. А затем после занятий тхэквондо в 9-м классе сел за ударные, и - все! Музыка раскрыла желание заниматься творчеством. Но чтобы стать чиновником - нет, никогда. У меня и не получилось бы.
Почему в сериале "Год культуры" ваш герой Стасик не бросает опального министра Сычева, от которого все отвернулись, и едет с ним в Верхнеямск?
Риналь Мухаметов: Такие, как он, - определенного рода люди, которые не могут без своей работы. На самом деле Стасик - сложный персонаж. Он кажется очень понятным, но я так его продумал, что он - некий "внутренний тремор" Сычева перед каждой сложностью. И у него есть желание работать, боязнь остаться не у дел. Министр Сычев для него - это и есть работа и все, что с ней связано.
Но он же мог найти другую работу себе в Москве?
Риналь Мухаметов: Видимо, не мог. Если относиться внимательно к тексту, там есть диалог, из которого это становится понятным. Сычев говорит: "А если я тебе скажу прыгнуть с обрыва в воду, ты прыгнешь?", и Стасик отвечает: "Так вы же тогда на Селигере так и сказали: если прыгнешь, я тебя на работу возьму. Вот я и прыгнул". Так что единственная опора Стасика - это Сычев, который дал ему возможность работать вместе с ним.
Каково это - быть в кадре не в первой роли?
Риналь Мухаметов: Для меня это, наверное, первостепенно. Потому что так сложилось, что мои роли накладывают на меня "отпечаток" красавца. Конечно же, я рад, что вхожу в ранг красивых парней, но для меня это - заслуга природы. Даже заикание - это "заслуга природы", но я сам тоже ведь должен что-то сделать в жизни. Мне всегда было интересно играть именно персонажей-лидеров, которые становятся такими, потому что многое преодолевают. Не лидер, каких сейчас очень много, который всегда говорит умные речи, все знает, все умеет, за собой ведет и в любой ситуации себя спасет. Мне, наоборот, нравится играть героев сомневающихся, думающих.
Раз зашла речь о красоте, вы же понимаете, что будете красивым не всегда? Вот есть Мэттью МакКонахи, он был когда-то просто пляжным красавчиком, стал стареть и нашел себя в других ролях.
Риналь Мухаметов: Это зависит от того, останавливаешься ты в своем развитии либо нет. Если посмотреть на Бекхэма - он красавчик до сих пор. Стинг - в юности он был не очень, а к старости, наоборот, расцвел. Так же как и солист группы "Депеш Мод", он в молодости тоже был немного несуразен. Мне кажется, у меня такой же путь.
То есть вы сейчас "не очень"?
Риналь Мухаметов: Да. Со временем набираются определенные "душевные мышцы", и ты словно становишься тяжелее и к некоторым вещам подходишь осознаннее, и в этом вдруг проявляется какая-то правильная мужественность. То есть не юный сумбур, а именно мужественная позиция.
Вы человек, который гонится за красотой? Допустим, есть Игорь Костолевский, который всю жизнь придерживается диеты. Он очень красив до сих пор, но держит себя в строгих рамках.
Риналь Мухаметов: Если вы про спорт, то он будет всегда со мной, я его люблю. Если про уход за внешностью, то я сам по себе, априори, не могу выйти из дома мятым. Еще в школе я всегда был опрятным, чистым ребенком - меня так приучила мама. Я очень сильно злился, если меня кто-то случайно пачкает или ненароком встает на ногу.
Но на сцене же приходится валяться в воде, в грязи, в пыли, уже не говорю про кино.
Риналь Мухаметов: Это другое дело, там другие правила жизни. Но в реальности я привык, что вещь должна быть чистой. Это тоже определенная "заморочка", но когда я был маленьким, у мамы не было особо финансов, чтобы постоянно покупать новую одежду, и я очень сильно берег ту, что была. Еще и потому, что знал: мама расстраивалась, если я ее пачкал. Поэтому даже на улице я играл очень аккуратно.
Я впервые вас увидела в фильме "Искупление" Александра Прошкина и считаю, что это одна из лучших ваших ролей. Вы там по сюжету как бы оттеняете историю главной героини. И до сих пор в кино у вас много таких ролей - оттеняющих женские. Например, в фильмах "Холодное танго", где вы играете с Юлией Пересильд, "Без меня"... То есть вы словно выступаете в роли танцора, который выполняет поддержки, поднимает партнершу на определенную высоту. А что вы думаете про образ идеального партнера?
Риналь Мухаметов: Во-первых, мне это приятно, во-вторых, не каждый, наверное, на это способен. Не очень задумывался по этому поводу, но вообще спокойно к этому отношусь - просто каждый свою работу должен делать хорошо. А если рядом девушка, то ей нужно уделять максимальное внимание.
Вы джентльмен?
Риналь Мухаметов: Видимо, да. И опять же это мамино воспитание, потому что она мне говорила, что к женщине нужно относиться с уважением.
Есть ряд мужчин, которые говорят женщинам то, что они хотят услышать, и ведут себя с ними так, как те от них ожидают...
Риналь Мухаметов: Не знаю. Могу льстить и подстраиваться, только если вхожу в определенный образ. Но так - обычно промолчу, даже если вижу то, что мне не нравится. Все же мы разные, и каждый выбирает свое.
Прочла, что вам нравится Леонид Енгибаров.
Риналь Мухаметов: Он - моя путеводная звезда. Мне кажется, Енгибаров - один из немногих, кто на самом деле создавал мир клоунады. Он работал так тихонечко, но на самом деле на нем держалось вообще понятие советской клоунады. Мощной, именно с тем нутром, с которым она должна быть.
Почему сегодня не востребована пантомима? Когда-то были Енгибаров, Марсель Марсо...
Риналь Мухаметов: Почему? Пантомима востребована. Если посмотреть, например, на Джеймса Тьерре, в театральных кругах он очень даже известен.
Многие в них даже не знают, о ком вы говорите.
Риналь Мухаметов: Дело вкуса, потому что сейчас многое упростилось, мы не так красноречивы, не так много читаем, интернет изменил жизнь. Мы сидим на хип-хопе - там больше текстов, мало музыки хорошей. А раньше в большинстве своем слушали классику. Даже если вдруг у прохожих берут на улице какое-то интервью и спрашивают, например, что такое любовь, то советский человек очень высокопарно и творчески объясняет. А современные люди нет, потому что они вообще не умеют разговаривать, выстраивать диалог. Разговор стал настолько коротким...
Почему вы не остались в мире пантомимы и клоунады, с которого начинали?
Риналь Мухаметов: Потому что понял, что театр более размашист в плане актерского существования. Я неожиданно связал себя с музыкой. Мне нравится играть, петь. Раньше я думал, что клоунада была для меня способом избежать разговора. Такое глубокое самокопание.
Но это был идеальный выбор. Зачем понадобилось идти в другую сторону?
Риналь Мухаметов: Это мой вызов, я спортсмен по сути своей. Для меня это каждодневный душевный спорт - общаться с людьми, быть в кадре. Это новые виды знакомства. Это более эффективно, чем когда ты сидишь таким художником, который "пишет в стол".
Правильно понимаю, что музыка помогла вам избавиться от заикания?
Риналь Мухаметов: В большинстве своем. И театр.
Помню спектакль, где вы все пели, это был мюзикл...
Риналь Мухаметов: ..."Пробуждение весны". Музыка меня успокаивала, но в принципе если бы я остался в клоунаде, то этот путь был бы понятен. Это некая данность, я внутренне к этому готов, умею. А вот попробовать развивать себя в кино... Это же очень сложный жанр. И я хочу в кино как раз привносить и клоунаду, и пантомиму, и пластику, и остальное. И когда это проглядывается в персонажах и все это отмечают, мне это очень импонирует.
Как человек выбирает свою команду? Я бы сказала, что в театре вы в команде Серебренникова, а в кино - в команде Бондарчука. Это так?
Риналь Мухаметов: Если хотите, можно сказать и так. Просто я знаю, что многие считают меня каким-то подхалимом, но...
Главное, что вы сами себя таким не считаете.
Риналь Мухаметов: Не считаю. По одной простой причине: подхалимство и дружба - две разные вещи. К сожалению, многие этого уже не отличают в сегодняшнее время. Наверное, это такая закрытая позиция зависти и нежелания совершенствоваться.
А вам знакомо это чувство? Может быть, вы завидуете кому-то?
Риналь Мухаметов: На самом деле нет. Я радуюсь больше. Ставлю себя на место другого и, прежде чем что-либо сказать, много взвешиваю, смотрю, кто этот человек, через что он прошел. Я не могу не восхищаться своими коллегами...
Кем именно?
Риналь Мухаметов: Александром Горчилиным, Александром Петровым, Данилой Козловским, другими молодыми ребятами.
Многие бы, отвечая на мой вопрос, назвали бы либо великих стариков, либо тех, кого уже нет.
Риналь Мухаметов: Зачем? Они уже сделали свой путь. Часто мне говорят: вот молодое поколение уже не такое... Но мы другие, и это здорово!
Как вы готовились к роли человека с ДЦП в фильме "Временные трудности"?
Риналь Мухаметов: Для меня эта роль - важная работа, потому что это мой диалог с моими, если можно так сказать, "коллегами по цеху" - людьми с особенностями развития. Я через многое прошел именно с ними, и это дань уважения им, какой-то мой внутренний виват, мое рукопожатие, мои объятия через эту роль.
Но это было бы пошловато - сказать, что это история про меня. Это не про меня. Мне важно было показать, насколько это сильные люди, через что они проходят, потому что здесь все-таки другой жанр природного существования. Я не играл заикающегося человека. Если бы делал так, то просто был бы собой. Но здесь я играю человека с ДЦП по мироощущению. Это совсем другие люди. Понятно, что они тоже любят, чувствуют, видят... Просто их жизнь более сложна в бытовом плане. Я хочу поделиться с обычными людьми, насколько красивы те, другие.
Помимо "Притяжения-2" вы сейчас снимаетесь в фильме "Эбигейл" - тоже фэнтези. Случайно, что у вас в работах такой жанр?
Риналь Мухаметов: Безусловно, нет. Мне фэнтези нравится до такой степени, что я даже внутренне к себе это притягиваю. Я и в театре играю то и дело в этом жанре. Но некоторые люди снимают якобы честно и про сегодняшнее время, но показывают жизнь, которой на самом деле нет. Она либо какая-то причесанная, либо утрированно плохая. Много надуманного. Это чувство такта, адекватности по отношению к самому себе. В этом тоже важно не заиграться. Для меня роль в "Притяжении" была испытанием. Я не знал, примут или нет моего героя. Кто-то до сих пор пишет, что это абсолютно ни о чем. Кто-то видит в этом абсолютный смысл и считывает все то, что я закладывал в роль. У нас есть спектакль "Пастернак. Сестра моя жизнь", где нужно было играть Сталина. Но я вдруг решил сыграть не самого Сталина, а его бюст: в этом больше ужаса.
Чему вас научил Федор Бондарчук?
Риналь Мухаметов: Работать вопреки, несмотря на... Он же подвергается огромному количеству критики, но при этом не останавливается. Должен признаться, что испытываю к нему огромное дружеское уважение. Сюзанна, моя возлюбленная, сказала мне: мол, вы с Бондарчуком очень похожи. Не знаю... Видимо, в чем-то - да. На пресс-конференции по фильму "Год культуры" Бондарчуку задали вопрос про схожесть с его персонажем - чиновником из фильма "Два дня". Для меня эти два героя - разные. "Год культуры", по-моему, - это лучшая работа Федора Бондарчука. Потому что для меня этот проект - яркий показатель чистого жанра. В нем все работают именно в своих образах.
На Индустриальных днях Недели российского кино в Лондоне Алексей Учитель как продюсер представил новый проект кинокомпании "Рок" - фильм "Битва", посвященный современным танцам. Это дебют одного из учеников Учителя Анара Аббасова, сделанный молодой перспективной командой. В фильме главную роль сыграл Риналь Мухаметов. По сюжету его герой после травмы полностью теряет слух. И снова перед зрителем - история преодоления, которая происходит на фоне таких танцевальных номеров, которым позавидует любое громкое телешоу на эту же тему.
Хорошо смеется тот, кто президент
Федор Бондарчук на презентации сериала "Год культуры", а этот фильм - режиссерский дебют Тито Калатозишвили, правнука Михаила Калатозова, рассказал, что первую серию уже посмотрел президент. Владимир Путин сказал об этом Федору Бондарчуку на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Признался, что смеялся.
Белый клоун или рыжий?
Риналь Мухаметов: Белый.
Что такое любовь?
Риналь Мухаметов: Любовь - это приятная работа.