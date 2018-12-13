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13.12.2018 17:25
Рубрика: Власть

Росгвардия сообщила о расследовании нарушений при закупках продуктов

Текст: Иван Петров

Службой собственной безопасности Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) совместно с органами военной прокуратуры и контрразведки начата проверка информации о возможных нарушениях при закупках продуктов для нужд службы. Как пояснили в четверг в пресс-службе Росгвардии, исследуется период 2017-2018 гг, когда в Росгвардию поставлялись продукты, не соответствующие определенным контрактами требованиям ГОСТа.

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По окончании проверок росгвардейцы пообещали довести до общественности их итоги.

Кроме того в сообщении пресс-службы ведомства уточняется, что Росгвардия и мясокомбинат "Дружба народов" в действительности заключили госконтракты на сумму в почти 3,5 млрд рублей. Тогда как в некоторых СМИ сообщалось о сумме в 8 млрд рублей.

"Эту информацию легко проверить в Единой системе госзакупок России. И увидеть, что всего заключено 402 госконтракта. Заключенный центрами материально-технического снабжения Росгвардии во всех федеральных округах, включая федеральное казенное учреждение "Московский центр", общий объем контрактов с мясокомбинатом "Дружба народов" составляет 3 597 573 333,77 рублей", - подчеркнули в Росгвардии.

В сообщении Росгвардии также выдвигаются претензии в адрес РБК, первым опубликовавшего данные о нарушениях при закупках продуктов для ведомства.

Фото: depositphotos.com
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Отмечается, что в материале допущено сразу несколько грубых фактических ошибок, которых легко можно было избежать, если б проверили факты на общедоступных официальных ресурсах или дождались ответа пресс-службы Росгвардии на редакционный запрос. "Они не сделали ни первого, ни второго, что выглядит будто статья была написана не сотрудниками редакции, а просто размещена на страницах издания. Если учесть, что на следующий день после выхода материала состоялось очередное заседание суда по иску мясокомбината "Дружба народов", то эта версия выглядит более чем правдоподобной и объясняет подобные небрежность и торопливость", - отмечается в сообщении Росгвардии.

Власть Безопасность Правительство Росгвардия
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