Россия готова и дальше продолжать строительство Союзного государства

Россия уже почти 20 лет назад сделала свой политический выбор и продолжает выстраивать архитектуру Союзного государства. Это стратегическое направление было сформулировано 13 декабря в Бресте председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым на заседании Совета Министров Союзного государства. По его мнению, которое приводит сегодня БЕЛТА, это демонстрируют позитивно развивающиеся торгово-экономические отношения двух стран.

Об этом, в частности, можно судить и по товарообороту, который за 10 месяцев вырос почти на 13 процентов и вплотную подошел к отметке в $30 млрд. Правда, российский премьер дал понять, что несмотря на достигнутые результаты, есть и над чем работать - и в по увеличению объемов товарооборота, и по улучшению его структуры.

Дмитрий Медведев, обращаясь к коллегам по союзному правительству, предложил последовательно снимать те барьеры, которые сдерживают взаимную торговлю, "поддерживать малый и средний бизнес, создавать для него равноправные условия доступа на рынки, особенно в тех секторах, которые признаны обеими сторонами перспективными". К ним, как известно, относятся высокотехнологичные и наукоемкие секторы.

Премьер РФ указал и на необходимость развивать взаимодействие между регионами, которое он назвал "очень важным направлением сотрудничества" и предложил "наращивать поставки товаров совместного производства на рынки третьих стран".

В повестку заседания Совмина было включено в Бресте 25 вопросов, которые, по оценке обозревателей, охватывали все направления двустороннего сотрудничества. В их числе проект бюджета Союзного государства, дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса, машиностроения, отмена роуминга на территории СГ. Отдельный пункт был посвящен подготовке мероприятий к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Для наших народов эти события имеют особое значение - это наша общая победа, общая история, память, и подготовиться к этим событиям нужно достойно", - подчеркнул российский премьер.

Он отметил, в этой связи, символичность исторического места обсуждения избранной темы. Кстати, часть затрат на обновление музейного комплекса Брестской крепости финансируется из союзного бюджета. Только в этом году на эти цели из совместного бюджета выделяется около 100 млн рублей.

"Думаю, что такого рода поддержка должна быть обязательно продолжена", - подчеркнул Дмитрий Медведев.