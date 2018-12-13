Почти два года, то есть с 17 декабря 2016-го, поклонникам российского биатлона пришлось ждать медали в личных женских гонках на этапах Кубка мира. В австрийском Хохфильцене Екатерина Юрлова-Перхт добилась "бронзы" в спринтерской гонке на дистанции 7,5 км. Наша спортсменка отстрелялась без промахов, но уступила имевшим по одной незакрытой мишени итальянской победительнице Доротее Вирер (24,4 сек.) и серебряному призеру финке Кайсе Мякяряйнен (24,0).

Вся наша сборная была на взводе. Ведь накануне в расположение команды пожаловала австрийская полиция. Как сообщается в официальном заявлении Союза биатлонистов России (СБР), "представители полиции провели опрос ряда российских спортсменов и специалистов. Вопросы касались возможных нарушений антидопинговых правил, допущенных в период чемпионата мира-2017, который проходил в Хохфильцене".

Чуть позже с заявлением выступил Международный союз биатлонистов (IBU), из которого можно сделать следующие выводы. Во-первых, расследование инициировано австрийской Центральной прокуратурой по уголовным преследованиям за экономические преступления и коррупцию. Во-вторых, в списке подозреваемых десять человек. Конкретные имена не называются, но, по неофициальной информации, в числе прочих речь идет об экс-тренере сборной Александре Касперовиче, а также о биатлонистах Евгении Гараничеве, Александре Логинове, Антоне Шипулине, Алексее Волкове и Ирине Старых. Интересно, что Шипулин, Гараничев и Логинов принимали участие в этапе Кубка мира, которых проходил в Хохфильцене в декабре того же 2017 года, но тогда полиция к ним не приезжала.

"Обвиняемым была передана информация о расследовании в соответствии с уголовными процессами, принятыми на территории Австрии. Обыска и допросов не производилось", - говорится в заявлении IBU. Логинов, Гараничев и Старых, вошедшие в состав сборной на нынешний этап в Хохфильцене, несмотря на расследование, принимают участие в соревнованиях. Важное уточнение: по австрийским законам нарушение антидопинговых правил является уголовным преступлением.