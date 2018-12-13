Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка IBU

На втором этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в итальянском Риднау вновь лучшими были российские биатлонисты. После победы нашего дуэта в сингл-миксте российская команда выиграла и смешанную эстафету.

Сборную России представляли Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Юрий Шопин и Антон Бабиков. 11 промахов на всех не помешали нашим спортсменам финишировать первыми, показав время 1:19:27,1 секунды.

Второе место занял шведский квартет - Йоханна Скоттхайм, Элизабет Хогберг, Оскар Брандт и Симон Халлстрем. Замкнули тройку норвежцы Каролин Кноттен, Лотте Лие, Вебьорн Сорум и Фредрик Йесбакк.