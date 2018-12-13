Ростуризм: Данных о пострадавших при крушении поезда в Турции россиянах нет

У Ростуризма нет информации о россиянах, пострадавших при крушении поезда в Анкаре.

"Мы находимся на связи с ситуационно-кризисным центром МЧС РФ и следим за ситуацией в Турции. Никакой информации о том, что среди пострадавших пассажиров скоростного поезда, потерпевшего крушение, есть российские туристы, в Ростуризм не поступало", - сообщили РИА Новости в ведомстве.

Утром в четверг скоростной поезд, следовавший из Анкары в Конью, потерпел крушение. С рельсов сошли два вагона поезда. Количество погибших и потерпевших устанавливается.