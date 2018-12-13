Сальников: Победа Пригоды даст импульс всей команде

Четырехкратный олимпийский чемпион, президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников прокомментировал победу Кирилла Пригоды на чемпионате мира на короткой воде в Китае.

На дистанции 200 м брассом Пригода финишировал с мировым рекордом - 2.00,16. Для сборной России это было первое "золото" на турнире. По мнению Сальникова, успех Кирилла вдохновит всю команду.

- Кирилл - молодец. Он расстроился, что не смог завоевать медаль на стометровке. Но этим "золотом" вернул уверенность себе и дал импульс остальным, - отметил Владимир Валерьевич. - С точки зрения техники Пригода не зачастил на последних метрах, что было бы обидно. У него не всегда получается финиш, он увеличивает темп.

А здесь у него получилось сохранить оптимальный. Он достойно выглядел. Мировой рекорд сам за себя говорит. Поздравляю его. Он порадовал всех: болельщиков, команду, родителей.