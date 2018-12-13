СБР: Биатлонисты РФ продолжат выступления на международных турнирах

Ситуация с визитом представителей австрийской полиции в расположение сборной России по биатлону не повлияет на выступление наших спортсменов на международных турнирах.

Об этом сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Австрии прибыли в расположение нашей сборной в Хохфильцене, где сегодня стартует второй этап Кубка мира. Они предполагают, что российские спортсмены нарушали антидопинговые правила во время чемпионата мира-2017 в Хохфильцене. СБР подтвердил информацию о визите полицейских, подчеркнув, что и организация, и посольство РФ в Австрии следит за ситуацией и оказывает помощь нашим атлетам и тренерам. Также подчеркивается, что ряд спортсменов и специалистов был опрошен представителями полиции.

"Президент Союза биатлонистов России уже связался с посольством РФ в Австрии. Сотрудники и специалисты посольства оказывают всю необходимую помощь спортсменам и специалистам сборной команды, - сказано в сообщении. - Руководство Союза биатлонистов внимательно следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с тренерским штабом сборной. Владимир Драчев (глава СБР - прим. "РГ") прибудет в расположение команды для личного контроля ситуации и хода разбирательств. Сборная России по биатлону продолжит свои выступления на Кубке мира, Кубке IBU и других международных турнирах".