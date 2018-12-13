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Рубрика: В мире

Сирия собралась участвовать в зимних Олимпийских играх

Сирия планирует впервые в истории принять участие в зимних Олимпийских играх. Сейчас Дамаск ищет за рубежом сирийцев-спортсменов, которые смогут выступить под флагом страны.

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"Пока эти поиски не увенчались успехом, но мы продолжаем работу в данном направлении", - рассказал президент Олимпийского комитета САР Моваффак Джума. Он добавил, что в самой республике началась работа по популяризации зимних видов спорта.

С учетом теплого климата одно из перспективных направлений - хоккей. Уже идет восстановление работавших до войны залов, где все желающие смогут погонять шайбу.

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