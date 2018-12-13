СМИ: КНДР сообщила, что Ким Чен Ын не приедет в Сеул в этом году

Похоже, что южнокорейские власти потеряли последнюю надежду увидеть у себя в гостях до конца года председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Публично Пхеньян пока никак не комментирует возможность поездки своего лидера в Сеул, но с учетом всех остальных факторов времени для подготовки и осуществления визита уже практически не осталось.

Кроме того, близкие к правительству Юга источники утверждают, что Север уже довел до Сеула позицию о том, что ответный визит не получится осуществить до конца года.

Напомним, что 18-20 сентября президент Республики Корея (РК) Мун Чжэ Ин посетил КНДР. В ходе визита он передал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну приглашение побывать в Сеуле. Ким принял это приглашение. По словам Муна, ответный визит должен был состояться до конца текущего года.

"Северокорейская сторона, которая до этого ничего не говорила по поводу визита Ким Чен Ына, недавно по установленным каналам связи довела до нас, что поездку будет трудно осуществить в этом году", - цитирует издание "Сеул Синмун" слова источника в правящей партии Южной Кореи.

Официальные представители администрации президента РК, которые до этого выражали уверенность в возможности визита, также сменили тон.

"Действительно, теперь уже кажется, что ответный визит будет трудно осуществить до конца года. Будем надеяться, что это произойдет в январе следующего года", - заявил в беседе с журналистами один из сотрудников администрации президента РК.

Эксперты также говорят, что если смотреть реалистично, то невозможность приезда Ким Чен Ына стала очевидна несколько дней назад. Для подготовки визита с учетом требований безопасности и протокола необходима минимум одна неделя, а лучше 10-12 дней. При этом в КНДР 17 декабря будут отмечать седьмую годовщину смерти Ким Чен Ира, 24 декабря - день рождения бабушки Ким Чен Ына, а самые последние дни года - период, когда в КНДР проходит обязательная для всех пропагандистская работа. Потому получалось, что лучше всего было проводить визит до 17-го числа либо в период с 18 по 23 декабря.

Но КНДР упорно молчала, не отвечая на запросы Юга по поводу визита, в итоге время ушло.

"Своего рода последним сроком для ответа КНДР было 10 декабря. Как только и в тот день не было получено никаких известий от северян, то стало понятно, что Ким в этом году в Сеул не приедет", - пояснил ситуацию один из местных политиков.

Теперь в Южной Корее гадают, когда же в 2019 году стоит ждать исторического приезда лидера КНДР. Сейчас доминирует точка зрения о том, что Ким Чен Ын решил сначала провести встречу с Дональдом Трампом, а уже потом поехать в Южную Корею. Если это так, что самые ранний срок визита в Сеул - февраль. Впрочем, это всего лишь догадки. Северная Корея продолжает молчать и поводу более удаленных планов своего лидера, что дает повод для самых разных спекуляций. В правительстве РК при этом постоянно подчеркивают, что приглашение остается в силе и в 2019 году, а потому они будут рады видеть Ким Чен Ына в Сеуле в любое время.