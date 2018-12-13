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13.12.2018 20:02
Рубрика: В мире

СМИ: КНДР сообщила, что Ким Чен Ын не приедет в Сеул в этом году

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Похоже, что южнокорейские власти потеряли последнюю надежду увидеть у себя в гостях до конца года председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Публично Пхеньян пока никак не комментирует возможность поездки своего лидера в Сеул, но с учетом всех остальных факторов времени для подготовки и осуществления визита уже практически не осталось.
Фото: Пресс-служба президента РК Фото: Пресс-служба президента РК
Фото: Пресс-служба президента РК

Кроме того, близкие к правительству Юга источники утверждают, что Север уже довел до Сеула позицию о том, что ответный визит не получится осуществить до конца года.

Напомним, что 18-20 сентября президент Республики Корея (РК) Мун Чжэ Ин посетил КНДР. В ходе визита он передал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну приглашение побывать в Сеуле. Ким принял это приглашение. По словам Муна, ответный визит должен был состояться до конца текущего года.

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"Северокорейская сторона, которая до этого ничего не говорила по поводу визита Ким Чен Ына, недавно по установленным каналам связи довела до нас, что поездку будет трудно осуществить в этом году", - цитирует издание "Сеул Синмун" слова источника в правящей партии Южной Кореи.

Официальные представители администрации президента РК, которые до этого выражали уверенность в возможности визита, также сменили тон.

"Действительно, теперь уже кажется, что ответный визит будет трудно осуществить до конца года. Будем надеяться, что это произойдет в январе следующего года", - заявил в беседе с журналистами один из сотрудников администрации президента РК.

Эксперты также говорят, что если смотреть реалистично, то невозможность приезда Ким Чен Ына стала очевидна несколько дней назад. Для подготовки визита с учетом требований безопасности и протокола необходима минимум одна неделя, а лучше 10-12 дней. При этом в КНДР 17 декабря будут отмечать седьмую годовщину смерти Ким Чен Ира, 24 декабря - день рождения бабушки Ким Чен Ына, а самые последние дни года - период, когда в КНДР проходит обязательная для всех пропагандистская работа. Потому получалось, что лучше всего было проводить визит до 17-го числа либо в период с 18 по 23 декабря.

Но КНДР упорно молчала, не отвечая на запросы Юга по поводу визита, в итоге время ушло.

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"Своего рода последним сроком для ответа КНДР было 10 декабря. Как только и в тот день не было получено никаких известий от северян, то стало понятно, что Ким в этом году в Сеул не приедет", - пояснил ситуацию один из местных политиков.

Теперь в Южной Корее гадают, когда же в 2019 году стоит ждать исторического приезда лидера КНДР. Сейчас доминирует точка зрения о том, что Ким Чен Ын решил сначала провести встречу с Дональдом Трампом, а уже потом поехать в Южную Корею. Если это так, что самые ранний срок визита в Сеул - февраль. Впрочем, это всего лишь догадки. Северная Корея продолжает молчать и поводу более удаленных планов своего лидера, что дает повод для самых разных спекуляций. В правительстве РК при этом постоянно подчеркивают, что приглашение остается в силе и в 2019 году, а потому они будут рады видеть Ким Чен Ына в Сеуле в любое время.

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