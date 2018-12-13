Сотрудничество с регионами РФ Лукашенко считает одной из основ отношений СГ

Ключевой составляющей торгово-экономических связей Союзного государства, одной из основ стратегических отношений между Беларусью и Россией Александр Лукашенко считает сотрудничество с российскими регионами.

На встрече 13 декабря с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым, сообщает пресс-служба президента РБ, белорусский руководитель назвал этот российский регион важным партнером в Северо-Западном федеральном округе и отметил, что республика "заинтересована в дальнейшем наращивании темпов торговли, продвижении деловых инициатив и поиске новых точек роста".

Минск рассматривает в качестве перспективного проекта и создание совместного сборочного производства лесозаготовительной техники "Амкодор". Еще одним направлением сотрудничества названа на встрече поставка в Карелию белорусских карьерных и грузовых автомобилей для горнодобывающих предприятий, техники для лесопромышленного комплекса, пассажирского транспорта, а также обеспечение их запасными частями.

Белорусы готовы предложить взаимовыгодные экспортные финансовые инструменты, включая лизинг и льготное кредитование, которые действуют в стране, по словам Лукашенко, уже не первый год. Он дал понять своему визави, что и БелАЗ готов подключиться к переоснащению парка большегрузных машин в Карелии, а МАЗ и "Белкоммунмаш" - к программе обновления пассажирского транспорта.

Белорусский лидер дал высокую оценку экономической кооперации на территории Союзного государства, особо отметив выгоду для страны российского рынка, назвав его "премиальным". Президент уверен и в том, что "российского рынка навсегда хватит", потому что России есть что производить, что пользуется спросом у мировых потребителей. Он привел в пример Китай, который отказался от сои из США. В связи с чем появилась возможность для расширения экспортных поставок из России, которая, полагает он, "весь свой экспорт может обеспечить за счет КНР. И по приличным ценам".

Лукашенко признался, что Минск порой упрекают в демпинге на российском рынке - поставках более дешевой продукции. Поэтому, пояснил он, в РБ поставлена задача диверсифицировать рынки. "Это аксиома для любого государства. Нельзя замыкаться даже на самое дружественное и братское государство - один рынок, не имея других", - пояснил свой взгляд на проблему белорусский лидер. Беларусь, резюмировал он, стремится в последнее время сбалансировать свой экспорт, чтобы поставлять примерно по трети объемов на российский рынок, в Евросоюз и другие страны.