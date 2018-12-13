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13.12.2018 22:54
Рубрика: Спорт

"Спартак" проиграл "Вильярреалу" и вылетел из Лиги Европы

Текст: Артур Нанян (Вильярреал)
Московский "Спартак" прекратил борьбу в еврокубках. Проиграв в гостях "Вильярреалу" (0:2), "красно-белые" заняли четвертое место в своей группе в Лиге Европы.
Фото: AP Photo/Alberto Saiz Фото: AP Photo/Alberto Saiz
Фото: AP Photo/Alberto Saiz

Российский клуб в этой встрече устроила бы только победа. Что касается испанцев, то им достаточно было ничьей для выхода из группы.

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Несмотря на важность матча, он не вызвал у местных болельщиков должного интереса. Стадион "Мадригал", вмещающий чуть больше 22 тысяч, заполнился примерно на четверть. Возможно, все дело в дожде, который моросил в Вильярреале. А может, Лига Европы не так важна для испанских любителей футбола? Ни одну из этих версий исключить нельзя.

Как бы то ни было, на стадионе не покидало ощущение, что матч для "Спартака" будет домашним. Болельщики "красно-белых" были громче тех, кто пришел поддержать хозяев. Да и сама команда действовала, в целом, неплохо.

Другой вопрос, что счет уже на 11-й минуте открыли испанцы. Это Самуэль Чуквезе точно пробил с левой ноги - 1:0. Пропустив, москвичи активизировались. Неплохой момент возник у Глушакова. Но капитан "Спартака" попал чуть выше. Чуть раньше шанс забить был у Зе Луиша. Форвард опасно бил головой. Хозяев в эффектном прыжке выручил Андрес Фернандес. Сравнять счет мог также Ханни. Как алжирец умудрился попасть с нескольких метров в голкипера, а не забить - наверное, он сам не объяснит.

Во втором тайме спартаковцы создали еще несколько моментов. Но всякий раз хромала реализация. В то же время "Вильярреал" удвоил преимущество уже на 48-й минуте: отличился Карл Токо Екамби.
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После этого, "красно-белые", если откровенно, сдались. И даже замены, произведенные Олегом Кононовым, никак не помогли. Хотя тот же Джано Ананидзе был весьма активен. Именно после фола на нем хозяева остались в меньшинстве: прямую красную карточку получил Хауме Коста. Но шла уже 90-я минута. И забить за оставшееся время три мяча было очень сложно.

"Спартак" проиграл и вылетел из Лиги Европы. А в плей-офф из этой группы вышли "Вильярреал", ставший первым, и "Рапид", победивший в параллельном матче "Рейнджерс" - 1:0.

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